Все о дне 17 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Все о дне 17 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать / фото: depositphotos
Содержание:
  1. Церковный праздник завтра, 17 марта
  2. Именины и день ангела 17 марта
  3. Государственный праздник 17 марта
  4. Народные приметы и традиции
  5. Что нельзя делать 17 марта

Церковный праздник завтра, 17 марта

17 марта православная церковь чтит память нескольких святых.

  • Преподобного Алексия, мужа Божия. Он родился в Риме в зажиточной семье. Стараясь служить Богу, покинул дом и провел много лет в молитве и подвижничестве. Вернувшись домой инкогнито, жил под лестницей родительского дома как нищий, будучи неузнанным, и только после смерти его святость стала известна.
  • Святителя Патрикия, просветителя Ирландии. Известный как святой Патрик, он является покровителем Ирландии. Благодаря его миссионерской деятельности многие ирландцы приняли христианство.
Все о дне 17 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Церковные праздники 17 марта, День святого Патрика / фото: wikimedia

В этот день продолжается Великий пост, во время которого верующие соблюдают определенные ограничения в питании и поведении.

Именины и день ангела 17 марта

17 марта празднуют именины носители имен Алексей и Патрик.

  • Алексей имеет греческое происхождение и означает "защитник" или "оберегающий".
  • Патрик имеет латинские корни, означает "благородный" или "знатный род".
Все о дне 17 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Именины и день ангела 17 марта / фото: Liga.net

Государственный праздник 17 марта

В Украине 17 марта отмечается День мобилизационного работника. Это профессиональный праздник работников, ответственных за мобилизационную подготовку и готовность государства к обороне.

Народные приметы и традиции

В народе день 17 марта известен как Теплого Олексы. Считалось, что в этот день природа начинает просыпаться от зимнего сна, возвращаются птицы, а пчеловоды открывают ульи. Среди примет: если на Теплого Олексы тепло, то весна будет ранней и теплой; если холодно – задержится.

Все о дне 17 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Народные приметы и запреты 17 марта / фото: depositphotos

Что нельзя делать 17 марта

Во время Великого поста верующим следует воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов, а также развлечений и громких мероприятий. На Теплого Олексы также не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в дальний путь.

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