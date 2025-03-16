17 марта также отмечены в церковном календаре важные религиозные даты. Кто в этот день празднует день ангела и какие запреты следует соблюдать

Все о дне 17 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать / фото: depositphotos

Церковный праздник завтра, 17 марта

17 марта православная церковь чтит память нескольких святых.

Преподобного Алексия, мужа Божия . Он родился в Риме в зажиточной семье. Стараясь служить Богу, покинул дом и провел много лет в молитве и подвижничестве. Вернувшись домой инкогнито, жил под лестницей родительского дома как нищий, будучи неузнанным, и только после смерти его святость стала известна.

. Он родился в Риме в зажиточной семье. Стараясь служить Богу, покинул дом и провел много лет в молитве и подвижничестве. Вернувшись домой инкогнито, жил под лестницей родительского дома как нищий, будучи неузнанным, и только после смерти его святость стала известна. Святителя Патрикия, просветителя Ирландии. Известный как святой Патрик, он является покровителем Ирландии. Благодаря его миссионерской деятельности многие ирландцы приняли христианство.

Церковные праздники 17 марта, День святого Патрика / фото: wikimedia

В этот день продолжается Великий пост, во время которого верующие соблюдают определенные ограничения в питании и поведении.

Именины и день ангела 17 марта

17 марта празднуют именины носители имен Алексей и Патрик.

Алексей имеет греческое происхождение и означает "защитник" или "оберегающий".

имеет греческое происхождение и означает "защитник" или "оберегающий". Патрик имеет латинские корни, означает "благородный" или "знатный род".

Именины и день ангела 17 марта / фото: Liga.net

Государственный праздник 17 марта

В Украине 17 марта отмечается День мобилизационного работника. Это профессиональный праздник работников, ответственных за мобилизационную подготовку и готовность государства к обороне.

Народные приметы и традиции

В народе день 17 марта известен как Теплого Олексы. Считалось, что в этот день природа начинает просыпаться от зимнего сна, возвращаются птицы, а пчеловоды открывают ульи. Среди примет: если на Теплого Олексы тепло, то весна будет ранней и теплой; если холодно – задержится.

Народные приметы и запреты 17 марта / фото: depositphotos

Что нельзя делать 17 марта

Во время Великого поста верующим следует воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов, а также развлечений и громких мероприятий. На Теплого Олексы также не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в дальний путь.