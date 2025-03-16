Все о дне 17 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Церковный праздник завтра, 17 марта
17 марта православная церковь чтит память нескольких святых.
- Преподобного Алексия, мужа Божия. Он родился в Риме в зажиточной семье. Стараясь служить Богу, покинул дом и провел много лет в молитве и подвижничестве. Вернувшись домой инкогнито, жил под лестницей родительского дома как нищий, будучи неузнанным, и только после смерти его святость стала известна.
- Святителя Патрикия, просветителя Ирландии. Известный как святой Патрик, он является покровителем Ирландии. Благодаря его миссионерской деятельности многие ирландцы приняли христианство.
В этот день продолжается Великий пост, во время которого верующие соблюдают определенные ограничения в питании и поведении.
Именины и день ангела 17 марта
17 марта празднуют именины носители имен Алексей и Патрик.
- Алексей имеет греческое происхождение и означает "защитник" или "оберегающий".
- Патрик имеет латинские корни, означает "благородный" или "знатный род".
Государственный праздник 17 марта
В Украине 17 марта отмечается День мобилизационного работника. Это профессиональный праздник работников, ответственных за мобилизационную подготовку и готовность государства к обороне.
Народные приметы и традиции
В народе день 17 марта известен как Теплого Олексы. Считалось, что в этот день природа начинает просыпаться от зимнего сна, возвращаются птицы, а пчеловоды открывают ульи. Среди примет: если на Теплого Олексы тепло, то весна будет ранней и теплой; если холодно – задержится.
Что нельзя делать 17 марта
Во время Великого поста верующим следует воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов, а также развлечений и громких мероприятий. На Теплого Олексы также не рекомендуется начинать новые дела или отправляться в дальний путь.