Когда Теплого Алексия по новому календарю 2025 года и что нельзя делать
История и значение праздника
Теплого Алексия – народный праздник, символизирующий приход весны, пробуждение природы и начало активных сельскохозяйственных работ.
В 2025 году праздник Теплого Алексия (Олексы) отмечается в День святого Алексея – 17 марта по новоюлианскому церковному календарю и 30 марта по юлианскому календарю.
Святой Алексий почитается церковью как преподобный. О нем было написано "Житие Алексия, мужа Божьего", которое было распространено в Украине еще в XII веке. Там говорится, что Алексий родился в Риме, его родители были богатыми, но бесплодными долгое время.
Впоследствии Алексий отказался от брака с девушкой из царского рода, поскольку имел тягу к духовному. Святой жил очень бедно, его привлекал аскетический образ жизни. Он питался вместе с нищими, которым его родители подавали подаяние.
Святого Алексия часто изображали на старинных украинских иконах.
Его образ воплощает идею отказа от материального ради духовной жизни, но для украинцев Теплого Алексия прежде всего ассоциировался с весенним возрождением природы и началом нового хозяйственного цикла.
Народные традиции и обычаи в праздник Теплого Алексия
В Украине этот день особенно чтили пчеловоды, ведь именно на Теплого Алексия выставляли ульи на пасеку, если позволяла погода. Считалось, что в это время пчелы просыпаются и готовятся к новому сезону.
Если весна была поздней и снега еще не таяли, пчеловод заходил в зимовник, касался ульев и произносил специальные заговоры, призывая пчел к труду.
Праздник получил свое название в честь святого Алексия, которого в народной традиции чтили как покровителя пчеловодства, земледелия и семейного благополучия.
Праздник Теплого Алексия в украинской традиции сопровождается рядом обрядов и обычаев, отражающих переход от зимы к весне и начало активных сельскохозяйственных работ.
- Посещение церкви. В этот день верующие посещают церковь, чтобы помолиться святому Алексию и попросить его благословения на будущие полевые работы. Особое внимание уделяется освящению воды, которая, по народным верованиям, приобретает целебные свойства и используется для благословения домов и хозяйств.
- Весенняя уборка. Теплого Алексия считается благоприятным временем для генеральной уборки домов и хозяйственных построек. Люди выносят из домов ненужные вещи, проветривают помещения и готовятся к весенним работам. Это символизирует очищение от зимней застойности и обновление жизненного пространства.
- Начало полевых работ. С праздником Теплого Алексия связывают начало активных полевых работ. Селяне выходят на поля, чтобы осмотреть землю, подготовить ее к севу и провести первые агротехнические мероприятия. Считается, что начатые в этот день работы принесут хороший урожай.
Народные приметы
Праздник Теплого Алексия богат приметами, которые помогали предугадать погодные условия и будущий урожай:
- теплая погода на Алексия – обещает раннюю и теплую весну;
- если на Алексия идет дождь – весна будет затяжной и влажной;
- много воды во время таяния снега – к урожайному году.
Что нельзя делать на Теплого Алексия
Как и многие другие религиозные праздники, День святого Алексия имеет свои запреты и ограничения, которых придерживаются верующие:
- поездки в этот день могут быть неудачными или опасными;
- шитье, вышивание и другие виды рукоделия считаются нежелательными, поскольку могут принести неудачу;
- нельзя давать взаймы – это может привести к финансовым затруднениям.
Поскольку праздник приходится на период Великого поста, следует воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов.
Рекомендуется провести день в мире и согласии, избегая конфликтов и негативных эмоций.