Когда Теплого Алексия по новому календарю 2025 года и что нельзя делать

Теплого Алексия – один из важных весенних праздников в украинской традиции, символизирующий приход тепла и пробуждение природы

Когда Теплого Алексия по новому календарю 2025 года / фото: depositphotos

История и значение праздника

Теплого Алексия – народный праздник, символизирующий приход весны, пробуждение природы и начало активных сельскохозяйственных работ.

В 2025 году праздник Теплого Алексия (Олексы) отмечается в День святого Алексея – 17 марта по новоюлианскому церковному календарю и 30 марта по юлианскому календарю.

Святой Алексий почитается церковью как преподобный. О нем было написано "Житие Алексия, мужа Божьего", которое было распространено в Украине еще в XII веке. Там говорится, что Алексий родился в Риме, его родители были богатыми, но бесплодными долгое время.

Впоследствии Алексий отказался от брака с девушкой из царского рода, поскольку имел тягу к духовному. Святой жил очень бедно, его привлекал аскетический образ жизни. Он питался вместе с нищими, которым его родители подавали подаяние.

Святого Алексия часто изображали на старинных украинских иконах.

Икона святого Алексия – человека Божьего / Википедия

Его образ воплощает идею отказа от материального ради духовной жизни, но для украинцев Теплого Алексия прежде всего ассоциировался с весенним возрождением природы и началом нового хозяйственного цикла.

Народные традиции и обычаи в праздник Теплого Алексия

В Украине этот день особенно чтили пчеловоды, ведь именно на Теплого Алексия выставляли ульи на пасеку, если позволяла погода. Считалось, что в это время пчелы просыпаются и готовятся к новому сезону.

Если весна была поздней и снега еще не таяли, пчеловод заходил в зимовник, касался ульев и произносил специальные заговоры, призывая пчел к труду.

Праздник получил свое название в честь святого Алексия, которого в народной традиции чтили как покровителя пчеловодства, земледелия и семейного благополучия.

Праздник Теплого Алексия в украинской традиции сопровождается рядом обрядов и обычаев, отражающих переход от зимы к весне и начало активных сельскохозяйственных работ.

Посещение церкви. В этот день верующие посещают церковь, чтобы помолиться святому Алексию и попросить его благословения на будущие полевые работы. Особое внимание уделяется освящению воды, которая, по народным верованиям, приобретает целебные свойства и используется для благословения домов и хозяйств. Весенняя уборка. Теплого Алексия считается благоприятным временем для генеральной уборки домов и хозяйственных построек. Люди выносят из домов ненужные вещи, проветривают помещения и готовятся к весенним работам. Это символизирует очищение от зимней застойности и обновление жизненного пространства. Начало полевых работ. С праздником Теплого Алексия связывают начало активных полевых работ. Селяне выходят на поля, чтобы осмотреть землю, подготовить ее к севу и провести первые агротехнические мероприятия. Считается, что начатые в этот день работы принесут хороший урожай.

День святого Алексия / Фото: depositphotos

Народные приметы

Праздник Теплого Алексия богат приметами, которые помогали предугадать погодные условия и будущий урожай:

теплая погода на Алексия – обещает раннюю и теплую весну;

если на Алексия идет дождь – весна будет затяжной и влажной;

много воды во время таяния снега – к урожайному году.

Что нельзя делать на Теплого Алексия

Как и многие другие религиозные праздники, День святого Алексия имеет свои запреты и ограничения, которых придерживаются верующие:

поездки в этот день могут быть неудачными или опасными;

шитье, вышивание и другие виды рукоделия считаются нежелательными, поскольку могут принести неудачу;

нельзя давать взаймы – это может привести к финансовым затруднениям.

Поскольку праздник приходится на период Великого поста, следует воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов.

Рекомендуется провести день в мире и согласии, избегая конфликтов и негативных эмоций.

Поздравления с праздником Алексия

С днем Теплого Алексия / фото: Liga.net

С праздником Теплого Алексия/ фото: Liga.net

С праздником Теплого Алексия, картинки / фото: Liga.net