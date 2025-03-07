Коли Теплого Олекси за новим календарем 2025 року і що не можна робити

Теплого Олекси – одне з важливих весняних свят в українській традиції, яке символізує прихід тепла та пробудження природи

Коли Теплого Олекси за новим календарем 2025 року / фото: depositphotos

Історія та значення свята

Теплого Олекси – народне свято, що символізує прихід весни, пробудження природи та початок активних сільськогосподарських робіт.

У 2025 році свято Теплого Олекси відзначається у День святого Олексія – 17 березня за новоюліанським церковним календарем та 30 березня за юліанським календарем.

Святий Олексій шанується церквою як преподобний. Про нього було написане "Житіє Олексія, чоловіка Божого", яке було поширене в Україні ще XII столітті. У пам'ятці йдеться, що Олексій народився у Римі, його батьки були багатими, але безплідними довгий час.

Згодом Олексій відмовся від шлюбу з дівчиною з царського роду, оскільки мав тягу до духовного. Святий жив дуже бідно, його приваблював аскетичний спосіб життя. Він харчувався разом із жебраками, яким його батьки подавали милостиню.

Святого Олексія часто зображували на старовинних українських іконах.

Ікона святого Олексія – людини Божої / Вікіпедія

Його образ втілює ідею відмови від матеріального заради духовного життя, але для українців Теплого Олекси насамперед асоціювався з весняним відродженням природи та початком нового господарського циклу.

Народні традиції та звичаї на свято Теплого Олекси

В Україні цей день особливо шанували пасічники, адже саме на Олексія виставляли вулики на пасіку, якщо дозволяла погода. Вважалося, що в цей час бджоли прокидаються та готуються до нового сезону.

Якщо ж весна була пізньою й сніги ще не танули, пасічник заходив до зимівника, торкався вуликів і промовляв спеціальні замовляння, закликаючи бджіл до праці.

Свято отримало свою назву на честь святого Олексія, якого в народній традиції шанували як покровителя бджільництва, землеробства та родинного добробуту.

Свято Теплого Олекси в українській традиції супроводжується низкою обрядів та звичаїв, які відображають перехід від зими до весни та початок активних сільськогосподарських робіт.

Відвідування церкви. У цей день віряни відвідують церкву, щоб помолитися святому Олексію та попросити його благословення на майбутні польові роботи. Особливу увагу приділяють освяченню води, яка, за народними віруваннями, набуває цілющих властивостей і використовується для благословення домівок та господарств. Весняні прибирання. Теплого Олекси вважається сприятливим часом для генерального прибирання осель та господарських будівель. Люди виносять з домівок непотрібні речі, провітрюють приміщення та готуються до весняних робіт. Це символізує очищення від зимової застійності та оновлення життєвого простору. Початок польових робіт. Зі святом Теплого Олекси пов'язують початок активних польових робіт. Селяни виходять на поля, щоб оглянути землю, підготувати її до сівби та провести перші агротехнічні заходи. Вважається, що роботи, розпочаті в цей день, принесуть добрий урожай.

День святого Олексія / Фото: depositphotos

Народні прикмети

Свято Теплого Олекси багате на прикмети, які допомагали передбачити погодні умови та майбутній урожай:

тепла погода на Олекси – обіцяє ранню та теплу весну;

якщо на Олекси йде дощ – весна буде затяжною та вологою;

багато води під час танення снігу – до врожайного року.

Теплого Олекси: що не можна робити

Як і багато інших релігійних свят, День святого Олексія має свої заборони та обмеження, яких дотримуються віряни. Основні заборони на Теплого Олекси:

подорожі в цей день можуть бути невдалими або небезпечними;

шиття, вишивання та інші види рукоділля вважаються небажаними, оскільки можуть принести невдачу;

не можна давати в борг – це може призвести до фінансових труднощів.

Оскільки свято припадає на період Великого посту, слід утримуватися від вживання м'ясних та молочних продуктів.

Рекомендується провести день у мирі та злагоді, уникаючи конфліктів та негативних емоцій.

Вітання зі святом Олексія

З днем Теплого Олекси / фото: Liga.net

Зі святом Теплого Олекси / фото: Liga.net

З Теплим Олексієм, картинки / фото: Liga.net