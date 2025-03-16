17 березня також відзначено у церковному календарі важливими релігійними датами. Хто цього дня святкує день ангела та яких заборон варто дотримуватись

Усе про день 17 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити / фото: depositphotos

Церковне свято завтра, 17 березня

17 березня православна церква вшановує пам'ять кількох святих.

Преподобного Олексія, чоловіка Божого . Він народився у Римі в заможній родині. Прагнучи служити Богові, залишив дім і провів багато років у молитві та звитязі. Повернувшись додому інкогніто, жив під сходами батьківського будинку як жебрак, бувши невпізнаним, і лише після смерті його святість стала відомою.

. Він народився у Римі в заможній родині. Прагнучи служити Богові, залишив дім і провів багато років у молитві та звитязі. Повернувшись додому інкогніто, жив під сходами батьківського будинку як жебрак, бувши невпізнаним, і лише після смерті його святість стала відомою. Святителя Патрикія, просвітника Ірландії. Відомий як святий Патрік, він є покровителем Ірландії. Завдяки його місіонерській діяльності багато ірландців прийняли християнство.

Церковні свята 17 березня, День святого Патрика / фото: wikimedia

Цього дня також триває Великий піст, під час якого віряни дотримуються певних обмежень у харчуванні та поведінці.

Іменини та день ангела 17 березня

17 березня святкують іменини носії імен Олексій та Патрик.

Олексій має грецьке походження й означає "захисник" або "той, хто оберігає".

має грецьке походження й означає "захисник" або "той, хто оберігає". Патрик має латинське коріння, означає "благородний" або "знатного роду".

Іменини та день ангела 17 березня / фото: Liga.net

Державне свято 17 березня

В Україні 17 березня відзначається День мобілізаційного працівника. Це професійне свято працівників, відповідальних за мобілізаційну підготовку та готовність держави до оборони.

Народні прикмети та традиції

У народі день 17 березня відомий як Теплого Олекси. Вважалося, що цього дня природа починає прокидатися від зимового сну, повертаються птахи, а бджолярі відкривають вулики. Серед прикмет: якщо на Теплого Олекси тепло, то весна буде ранньою і теплою; якщо холодно – затримається.

Народні прикмети та заборони 17 березня / фото: depositphotos

Що не можна робити 17 березня

Під час Великого посту вірянам слід утримуватися від вживання м'ясних та молочних продуктів, а також від розваг та гучних заходів. На Теплого Олекси також не рекомендується починати нові справи або вирушати в далеку дорогу.