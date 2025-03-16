Усе про день 17 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Усе про день 17 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити / фото: depositphotos
Зміст:
  1. Церковне свято завтра, 17 березня
  2. Іменини та день ангела 17 березня
  3. Державне свято 17 березня
  4. Народні прикмети та традиції
  5. Що не можна робити 17 березня

Церковне свято завтра, 17 березня

17 березня православна церква вшановує пам'ять кількох святих.

  • Преподобного Олексія, чоловіка Божого. Він народився у Римі в заможній родині. Прагнучи служити Богові, залишив дім і провів багато років у молитві та звитязі. Повернувшись додому інкогніто, жив під сходами батьківського будинку як жебрак, бувши невпізнаним, і лише після смерті його святість стала відомою.
  • Святителя Патрикія, просвітника Ірландії. Відомий як святий Патрік, він є покровителем Ірландії. Завдяки його місіонерській діяльності багато ірландців прийняли християнство.
Усе про день 17 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Церковні свята 17 березня, День святого Патрика / фото: wikimedia

Цього дня також триває Великий піст, під час якого віряни дотримуються певних обмежень у харчуванні та поведінці.

Іменини та день ангела 17 березня

17 березня святкують іменини носії імен Олексій та Патрик.

  • Олексій має грецьке походження й означає "захисник" або "той, хто оберігає".
  • Патрик має латинське коріння, означає "благородний" або "знатного роду".
Усе про день 17 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Іменини та день ангела 17 березня / фото: Liga.net

Державне свято 17 березня

В Україні 17 березня відзначається День мобілізаційного працівника. Це професійне свято працівників, відповідальних за мобілізаційну підготовку та готовність держави до оборони.

Народні прикмети та традиції

У народі день 17 березня відомий як Теплого Олекси. Вважалося, що цього дня природа починає прокидатися від зимового сну, повертаються птахи, а бджолярі відкривають вулики. Серед прикмет: якщо на Теплого Олекси тепло, то весна буде ранньою і теплою; якщо холодно – затримається.

Усе про день 17 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Народні прикмети та заборони 17 березня / фото: depositphotos

Що не можна робити 17 березня

Під час Великого посту вірянам слід утримуватися від вживання м'ясних та молочних продуктів, а також від розваг та гучних заходів. На Теплого Олекси також не рекомендується починати нові справи або вирушати в далеку дорогу.

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