Все о дне 18 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

18 марта чествуют святых, отмечают профессиональные и экологические события. В этот день также стоит обратить внимание на народные приметы и запреты

Все о дне 18 марта / фото: Liga.net

Какой церковный праздник завтра, 18 марта

По новому церковному календарю в этот день мы чтим память нескольких выдающихся личностей Православной церкви.

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Святитель (315-386) был выдающимся богословом и архиепископом Иерусалимским. Он известен своими "Катехизическими наставлениями" – серией лекций для объявленных, готовившихся к крещению.

Кирилл активно участвовал в борьбе против арианской ереси и сыграл важную роль в формировании христианского вероучения. Его труды стали ценным источником для понимания ранней христианской теологии и литургии.

Мученики Трофим и Евкарпий Никомидийские. Святые были воинами в Никомидии во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (284-305).

Сначала они участвовали в преследовании христиан, но после удивительного видения обратились в христианство. За свою веру они подверглись жестоким пыткам и были сожжены живьем, отдав свои души Богу.

Церковный праздник 18 марта, мучеников Трофима и Евкарпия / фото: Liga.net

День ангела и именины 18 марта

В этот день отмечают именины носители имен Кирилл и Трофим.

Кирилл – имя греческого происхождения, означающее "владыка" или "господин". Обладатели этого имени часто характеризуются как мудрые, решительные и ответственные личности. Тотемное дерево – дуб, символ силы, мудрости и долголетия. Камень-оберег – аметист, олицетворяющий духовную чистоту, гармонию и защиту от негативной энергии.

– имя греческого происхождения, означающее "владыка" или "господин". Обладатели этого имени часто характеризуются как мудрые, решительные и ответственные личности. Тотемное дерево – дуб, символ силы, мудрости и долголетия. Камень-оберег – аметист, олицетворяющий духовную чистоту, гармонию и защиту от негативной энергии. Трофим – имя также греческого происхождения, переводится как "кормилец" или "воспитатель". Люди с этим именем обычно считаются добрыми, заботливыми и надежными. Тотемное дерево – клен, символ доброты, терпения и стабильности. Камень-оберег – сердолик, приносящий жизненную энергию, удачу и защищающий от злых намерений.

День ангела и именины 18 марта / фото: Liga.net

Международные праздники 18 марта

Ежегодно в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы. В 2025 году он выпадает на 18 марта. Этот праздник был основан в 1983 году Международной ассоциацией школ социальной работы совместно с Международной федерацией социальных работников.

Целью этого дня является привлечение внимания к проблемам социальной незащищенности, обмен опытом между странами и развитие социальной сферы.

18 марта также отмечается Всемирный день переработки, основанный Бюро международной переработки. Этот день призван подчеркнуть значимость вторичной переработки отходов для сохранения природных ресурсов и обеспечения устойчивого развития планеты.

Цель праздника – привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления и отметить необходимость переработки материалов, таких как пластик, стекло, бумага и металл.

Народные приметы

В народной традиции этот день связан с определенными приметами и запретами.

Народные приметы 18 марта:

Если в этот день тепло и солнечно, то весна будет ранней и теплой;

если идет дождь или снег – ожидается поздняя весна;

если жаворонки прилетели, то скоро потеплеет.

Народные приметы и запреты 18 марта / фото: Liga.net

Что нельзя делать 18 марта

Потому что этот день приходится на период Великого поста, запрещается употреблять мясные и молочные продукты. Рекомендуется соблюдать пост и потреблять постные блюда.

В период поста не рекомендуется проводить громкие мероприятия, празднования и развлечения. Это время для духовного сосредоточения, молитвы и покаяния. Считается, что в этот день следует избегать тяжелых работ, особенно в поле или саду, чтобы не навлечь неудачу.