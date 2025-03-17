Усе про день 18 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

18 березня вшановуються святі, відзначаються професійні й екологічні події. Цього дня також варто зауважити на народні прикмети та заборони

Усе про день 18 березня / фото: Liga.net

Яке церковне свято завтра, 18 березня

За новим церковним календарем у цей день ми вшановуємо пам'ять декількох визначних постатей Православної церкви.

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Святитель Кирило, архієпископ Єрусалимський. Святитель (315–386) був визначним богословом і архієпископом Єрусалимським. Він відомий своїми "Катехізичними повчаннями" – серією лекцій для оголошених, які готувалися до хрещення.

Кирило брав активну участь у боротьбі проти аріанської єресі й відіграв важливу роль у формуванні християнського віровчення. Його праці стали цінним джерелом для розуміння ранньої християнської теології та літургії.

Мученики Трохим і Євкарпій Нікомідійські. Святі були воїнами в Нікомідії під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана (284–305).

Спочатку вони брали участь у переслідуванні християн, але після дивовижного видіння навернулися до християнства. За свою віру вони зазнали жорстоких катувань і були спалені живцем, віддавши свої душі Богові.

Церковне свято 18 березня, мучеників Трохима і Євкарпія / фото: Liga.net

День ангела й іменини 18 березня

У цей день відзначають іменини носії імен Кирило та Трохим.

Кирило – ім'я грецького походження, що означає "владика" або "пан". Носії цього імені часто характеризуються як мудрі, рішучі й відповідальні особистості. Тотемне дерево – дуб, символ сили, мудрості та довголіття. Камінь-оберіг – аметист, що уособлює духовну чистоту, гармонію та захист від негативної енергії.

– ім'я грецького походження, що означає "владика" або "пан". Носії цього імені часто характеризуються як мудрі, рішучі й відповідальні особистості. Тотемне дерево – дуб, символ сили, мудрості та довголіття. Камінь-оберіг – аметист, що уособлює духовну чистоту, гармонію та захист від негативної енергії. Трохим – ім'я також грецького походження, що перекладається як "годувальник" або "вихователь". Люди з цим іменем зазвичай вважаються добрими, турботливими й надійними. Тотемне дерево – клен, символ доброти, терпіння та стабільності. Камінь-оберіг – сердолік, що приносить життєву енергію, удачу та захищає від злих намірів.

День ангела та іменини 18 березня / фото: Liga.net

Міжнародні свята 18 березня

Щорічно третього вівторка березня відзначається Всесвітній день соціальної роботи. У 2025 році він припадає на 18 березня. Це свято було започатковане в 1983 році Міжнародною асоціацією шкіл соціальної роботи спільно з Міжнародною федерацією соціальних працівників.

Метою цього дня є привернення уваги до проблем соціальної незахищеності, обмін досвідом між країнами та розвиток соціальної сфери.

18 березня також відзначається Всесвітній день перероблення, заснований Бюро міжнародного перероблення. Цей день покликаний підкреслити важливість вторинного перероблення відходів для збереження природних ресурсів і забезпечення сталого розвитку планети.

Мета свята – привернути увагу до проблеми надмірного споживання й наголосити на необхідності перероблення матеріалів, таких як пластик, скло, папір і метал.

Народні прикмети

У народній традиції цей день пов'язаний з певними прикметами й заборонами.

Народні прикмети 18 березня:

якщо цього дня тепло й сонячно, то весна буде ранньою та теплою;

якщо йде дощ або сніг – очікується пізня весна;

якщо жайворонки прилетіли, то скоро потеплішає.

Народні прикмети та заборони 18 березня / фото: Liga.net

Що не можна робити 18 березня

Оскільки цей день припадає на період Великого посту, забороняється вживати м'ясні й молочні продукти. Рекомендується дотримуватися посту та споживати пісні страви.

У період посту не рекомендується проводити гучні заходи, святкування й розваги. Це час для духовного зосередження, молитви та покаяння. Вважається, що в цей день слід уникати важких робіт, особливо в полі чи саду, щоб не накликати невдачу.