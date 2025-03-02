Все о дне 3 марта: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать
Церковный праздник завтра, 3 марта
3 марта православная церковь чтит память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Эти святые были братьями и соратниками святого Феодора Тирона. После его мученической смерти они продолжали проповедовать христианство, за что были подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Их подвиг является символом стойкости и верности.
В этот же день начинается Великий пост – самый важный и строгий пост в православном календаре, который длится 40 дней и готовит верующих к празднованию Пасхи.
Первый день поста сопровождается особым богослужением, во время которого читается Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Этот канон читается только раз в год и помогает верующим настроиться на путь покаяния и духовного очищения.
В этот день верующие соблюдают строгий пост, воздерживаясь от употребления мясных и молочных продуктов. Во время Великого поста можно готовить полезные вкусные блюда без молока и яиц.
Именины и день ангела 3 марта
3 марта свои именины празднуют носители имен Михаил, Марта и Марфа.
- Михаил. Имя еврейского происхождения и означает "Кто как Бог". Михаил обычно характеризуется как сильная, уверенная и ответственная личность.
- Марта. Имя происходит от арамейского слова, что означает "госпожа" или "хозяйка". Женщины с этим именем часто энергичны, трудолюбивы и заботливы.
- Марфа. Это имя также имеет арамейское происхождение и означает "госпожа". Марфы отличаются гостеприимством, добротой и преданностью семье.
Международные праздники 3 марта
3 марта мы также отмечаем следующие важные события в мире:
Всемирный день писателя. День основан Международным ПЕН-клубом в 1986 году с целью поддержки писателей и защиты свободы слова. В этот день проходят литературные мероприятия, презентации книг и встречи с авторами.
Всемирный день дикой природы. Объявленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году, этот день призван обратить внимание на проблемы сохранения дикой флоры и фауны. Тема дня меняется каждый год и отмечает различные аспекты охраны природы.
Народные приметы и запреты 3 марта
В народе 3 марта связано с рядом примет и запретов.
Приметы:
- если в этот день идет снег, весна будет поздней;
- ясный и солнечный день сулит теплую и раннюю весну.
Запреты:
- в первый день Великого поста запрещено есть мясные и молочные продукты;
- не рекомендуется ссориться, злословить и участвовать в громких развлечениях.
Также в этот период верующие поминают умерших, принося в церковь "коливо" – специальное поминальное блюдо. Священники совершают особые богослужения за упокой душ на протяжении всего Великого поста.