Все о дне 3 марта: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

3 марта – начало Великого поста, день памяти святых и мучеников православной церкви и Всемирный день писателя

Все о дне 3 марта / Фото: depositphotos

Церковный праздник завтра, 3 марта

3 марта православная церковь чтит память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Эти святые были братьями и соратниками святого Феодора Тирона. После его мученической смерти они продолжали проповедовать христианство, за что были подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Их подвиг является символом стойкости и верности.

В этот же день начинается Великий пост – самый важный и строгий пост в православном календаре, который длится 40 дней и готовит верующих к празднованию Пасхи.

Первый день поста сопровождается особым богослужением, во время которого читается Великий покаянный канон святого Андрея Критского. Этот канон читается только раз в год и помогает верующим настроиться на путь покаяния и духовного очищения.

В этот день верующие соблюдают строгий пост, воздерживаясь от употребления мясных и молочных продуктов. Во время Великого поста можно готовить полезные вкусные блюда без молока и яиц.

Какой церковный праздник 3 марта / фото: depositphotos

Именины и день ангела 3 марта

3 марта свои именины празднуют носители имен Михаил, Марта и Марфа.



Михаил . Имя еврейского происхождения и означает "Кто как Бог". Михаил обычно характеризуется как сильная, уверенная и ответственная личность.

. Имя еврейского происхождения и означает "Кто как Бог". Михаил обычно характеризуется как сильная, уверенная и ответственная личность. Марта . Имя происходит от арамейского слова, что означает "госпожа" или "хозяйка". Женщины с этим именем часто энергичны, трудолюбивы и заботливы.

. Имя происходит от арамейского слова, что означает "госпожа" или "хозяйка". Женщины с этим именем часто энергичны, трудолюбивы и заботливы. Марфа. Это имя также имеет арамейское происхождение и означает "госпожа". Марфы отличаются гостеприимством, добротой и преданностью семье.

Международные праздники 3 марта

3 марта мы также отмечаем следующие важные события в мире:

Всемирный день писателя . День основан Международным ПЕН-клубом в 1986 году с целью поддержки писателей и защиты свободы слова. В этот день проходят литературные мероприятия, презентации книг и встречи с авторами.

Всемирный день дикой природы. Объявленный Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году, этот день призван обратить внимание на проблемы сохранения дикой флоры и фауны. Тема дня меняется каждый год и отмечает различные аспекты охраны природы.

Народные приметы и запреты 3 марта

Народные приметы и запреты 3 марта / фото: depositphotos

В народе 3 марта связано с рядом примет и запретов.

Приметы:

если в этот день идет снег, весна будет поздней;

ясный и солнечный день сулит теплую и раннюю весну.

Запреты:

в первый день Великого поста запрещено есть мясные и молочные продукты;

не рекомендуется ссориться, злословить и участвовать в громких развлечениях.

Также в этот период верующие поминают умерших, принося в церковь "коливо" – специальное поминальное блюдо. Священники совершают особые богослужения за упокой душ на протяжении всего Великого поста.