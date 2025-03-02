Усе про 3 березня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

3 березня – початок Великого посту, день пам’яті важливих постатей православної церкви та Всесвітній день письменника

Яке свято 3 березня / Фото: depositphotos

Церковне свято завтра, 3 березня

3 березня православна церква вшановує пам'ять мучеників Євтропія, Клеоника та Василіска.

Ці святі були братами та соратниками святого Феодора Тирона. Після його мученицької смерті вони продовжували проповідувати християнство, за що були піддані жорстоким тортурам і страчені. Їх подвиг є символом стійкості та відданості вірі.

Цього ж дня розпочинається Великий піст – найважливіший і найсуворіший піст у православному календарі, який триває 40 днів і готує вірян до святкування Великодня.

Перший день посту супроводжується особливим богослужінням, під час якого читається Великий покаянний канон святого Андрія Критського. Цей канон читається лише раз на рік і допомагає вірянам налаштуватися на шлях покаяння та духовного очищення.

У цей день віряни дотримуються суворого посту, утримуючись від вживання м'ясних та молочних продуктів. Під час Великого посту можна готувати корисні смачні страви без молока та яєць.

Яке церковне свято 3 березня / фото: depositphotos

Іменини та день ангела 3 березня

3 березня свої іменини святкують носії імен Михайло, Марта та Марфа.



Михайло . Ім'я має єврейське походження та означає "Хто як Бог". Михайли зазвичай характеризуються як сильні, впевнені та відповідальні особистості.

. Ім'я має єврейське походження та означає "Хто як Бог". Михайли зазвичай характеризуються як сильні, впевнені та відповідальні особистості. Марта . Ім'я походить від арамейського слова, що означає "пані" або "господиня". Жінки з цим іменем часто є енергійними, працьовитими та турботливими.

. Ім'я походить від арамейського слова, що означає "пані" або "господиня". Жінки з цим іменем часто є енергійними, працьовитими та турботливими. Марфа. Це ім'я також має арамейське походження та означає "пані". Марфи відзначаються гостинністю, добротою та відданістю родині.

Міжнародні свята 3 березня

3 березня ми також святкуємо наступні важливі події у світі:

Всесвітній день письменника . День заснований Міжнародним ПЕН-клубом у 1986 році з метою підтримки письменників та захисту свободи слова. У цей день проводяться літературні заходи, презентації книг та зустрічі з авторами.

Всесвітній день дикої природи. Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році, цей день покликаний привернути увагу до проблем збереження дикої флори та фауни. Тема дня змінюється щороку і наголошує на різних аспектах охорони природи.

Народні прикмети та заборони 3 березня

Народні прикмети та заборони 3 березня / фото: depositphotos

У народі 3 березня пов'язане з низкою прикмет та заборон.

Прикмети:

якщо цього дня йде сніг, весна буде пізньою;

ясний та сонячний день обіцяє теплу та ранню весну.

Заборони:

у перший день Великого посту заборонено вживати м'ясні та молочні продукти;

не рекомендується сваритися, лихословити та брати участь у гучних розвагах.

Також у цей період віряни поминають померлих, приносячи до церкви "коливо" – спеціальну поминальну страву. Священники проводять особливі богослужіння за упокій душ протягом усього Великого посту.