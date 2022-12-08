1-я танковая армия России построила оборону на участке 60 км в районе Сватово — Британия

Российская 1-я гвардейская танковая армия развернула оборонительный рубеж в 60 км в районе Сватово Луганской области. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют 1-я ГТА, считавшаяся элитной в армии России, понесла тяжелые потери в начале большой войне против Украины, в том числе при поражении в Харьковской области в сентябре 2022 года.

На сегодня, вероятно, армия частично усилена мобилизованными россиянами, хотя до сих пор имеет численность, значительно ниже установленного числа в 25 000 человек.

Отмечается, что оккупанты завершили строительство почти непрерывной системы траншей на протяжении 60 км между Сватово и государственной границей Украины и РФ.

"Несмотря на длительность этих работ, глубина обороны остается неясной. Эффективность 1-й ГТА и оборонительные действия других формирований во многом будут зависеть от взаимоподдержки и запасных позиций", — резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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