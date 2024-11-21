10 дней в норах без еды и воды. ВСУ рассказали о тактике россиян возле Часового Яра

В ВСУ рассказали, что оккупанты могут безвылазно сидеть в норах и подвалах – ждут, пока еще кто-то к ним добежит, чтобы было достаточно сил для штурма

Иллюстративное фото - ресурс оккупантов

Россияне собрали значительную группировку войск и пытаются накапливаться в районе Часового Яра, порой безвылазно ожидая усиления в подвалах и норах. Об этом для текста LIGA.net рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

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Она отметила, что сейчас оккупанты пытаются перейти канал Северский Донец – Донбасс, выполняющий роль фортификационного сооружения между врагом и Силами обороны.

Канал, в котором уже нет воды, они перебегают малыми пехотными группами и пытаются накапливаться за ним, собственно возле Часового Яра.

"Россияне прячутся в норах или подвалах. Могут сидеть там безвылазно. И ждут, пока еще кто-нибудь к ним добежит. Ожидать, пока накопится достаточно сил для штурма, они могут очень долго. Из одного перехвата знаем, что они сидели так около 10 дней без еды и воды", – рассказала Бобовникова.

Также враг активно проводит разведку, отметила спикер ВСУ.

"Просто посылают вперед личный состав: кто добежал – тот добежал, кто не добежал – так и будет. То есть это даже не разведка боем, это разведка "мясом". В таком формате они могут добежать бог знает куда", – сообщила Бобовникова, подчеркнув, что именно эта тактика привела к появлению дезинформации о якобы продвижения россиян к центру Часового Яра.

Подробнее о ситуации читайте в разборе LIGA.net "Серая зона. Российская армия наступает на Часов Яр – за ним Славянск и Краматорск".