10 днів у норах без їжі та води. У ЗСУ розповіли про тактику росіян біля Часового Яру

Речниця ЗСУ каже, що окупанти можуть безвилазно сидіти у норах та підвалах – чекають, поки ще хтось до них добіжить, щоб було достатньо сил для штурму

Ілюстративне фото - ресурс окупантів

Росіяни зібрали значне угруповання військ та намагаються накопичуватися в районі Часового Яру, часом безвилазно очікуючи на посилення в підвалах і норах. Про це для тексту LIGA.net розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Вона зазначила, що зараз окупанти намагаються перейти канал Сіверський Донець – Донбас, який виконує роль фортифікаційної споруди між ворогом та Силами оборони.

Канал, у якому вже немає води, вони перебігають малими піхотними групами та намагаються накопичуватись уже за ним, власне біля Часового Яру.

"Росіяни ховаються в норах чи підвалах. Можуть сидіти там безвилазно. І чекають, поки ще хтось до них добіжить. Очікувати, поки накопичиться достатньо сил для штурму, вони можуть дуже довго. З одного перехоплення знаємо, що вони сиділи так близько 10 днів без їжі та води", – розповіла Бобовнікова.

Також ворог активно проводить розвідку, зазначила речниця ЗСУ.

"Просто посилають вперед особовий склад: хто добіг – той добіг, хто не добіг – так і буде. Тобто це навіть не розвідка боєм, це розвідка "м’ясом". У такому форматі вони можуть добігти бозна-куди", – повідомила Бобовнікова, наголосивши, що саме ця тактика призвела до появи дезінформації нібито щодо просування росіян до центру Часового Яру.

Детальніше про ситуацію читайте у розборі LIGA.net "Сіра зона. Російська армія наступає на Часів Яр – за ним Слов'янськ і Краматорськ".