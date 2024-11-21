Росія не заходила до центру Часового Яру: у ЗСУ пояснили, звідки взялись ці вкиди

Тактика "штучного просування" і "розвідка м'ясом" призвели до того, що західні медіа повідомили про нібито просування росіян до центру Часового Яру, проте це не відповідає дійсності. Про це для тексту LIGA.net розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
Вона зазначила, що ворог активно проводить розвідку: "Просто посилають вперед особовий склад: хто добіг – той добіг, хто не добіг – так і буде. Тобто це навіть не розвідка боєм, це розвідка м’ясом. У такому форматі вони можуть добігти бозна-куди".
Саме ця тактика, за її словами, призвела до появи дезінформації про ситуацію у Часовому Ярі.
"Хтось може добігти до центру міста, кинути там свій триколор, зробити фоточку і незабаром померти. Але в Telegram-каналах ця фотографія подається як нібито "просування" росіян до центру міста", – сказала речниця ЗСУ.
Вона додала, що ворог не закріпився за каналом – росіяни там не будують позиції і не копають окопи.
Про "просування" окупантів до центру Часового Яру 20 листопада написав Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на російське джерело. Також про це написав аналітик німецького таблоїда Bild Юлін Рьопке, який вже неодноразово публікував неправдиву інформацію, зокрема й антиукраїнського характеру. Він стверджував, що Україна буцімто сама обстріляла Костянтинівку у вересні 2023-го. У вересні 2024-го він публікував фейковий "План перемоги", що передбачає замороження бойових дій на деяких напрямках фронту. У жовтні Рьопке писав, що Україна нібито може відновити ядерний арсенал. Радник президента Дмитро Литвин тоді сказав, що "Bild стає синонімом якихось вкидів, які можна порівняти з російською пропагандою".