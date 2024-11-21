Росія не заходила до центру Часового Яру: у ЗСУ пояснили, звідки взялись ці вкиди

Хтось з окупантів може добігти до центру Часового Яру, кинути там свій триколор, "зробити фоточку і незабаром померти", каже Бобовнікова

Часів Яр (Скриншот із відео KRAKEN)

Тактика "штучного просування" і "розвідка м'ясом" призвели до того, що західні медіа повідомили про нібито просування росіян до центру Часового Яру, проте це не відповідає дійсності. Про це для тексту LIGA.net розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Вона зазначила, що ворог активно проводить розвідку: "Просто посилають вперед особовий склад: хто добіг – той добіг, хто не добіг – так і буде. Тобто це навіть не розвідка боєм, це розвідка м’ясом. У такому форматі вони можуть добігти бозна-куди".

Саме ця тактика, за її словами, призвела до появи дезінформації про ситуацію у Часовому Ярі.

"Хтось може добігти до центру міста, кинути там свій триколор, зробити фоточку і незабаром померти. Але в Telegram-каналах ця фотографія подається як нібито "просування" росіян до центру міста", – сказала речниця ЗСУ.

Вона додала, що ворог не закріпився за каналом – росіяни там не будують позиції і не копають окопи.

Про "просування" окупантів до центру Часового Яру 20 листопада написав Інститут вивчення війни ( ISW ), посилаючись на російське джерело. Також про це написав аналітик німецького таблоїда Bild Юлін Рьопке, який вже неодноразово публікував неправдиву інформацію, зокрема й антиукраїнського характеру. Він стверджував , що Україна буцімто сама обстріляла Костянтинівку у вересні 2023-го. У вересні 2024-го він публікував фейковий "План перемоги" , що передбачає замороження бойових дій на деяких напрямках фронту. У жовтні Рьопке писав, що Україна нібито може відновити ядерний арсенал. Радник президента Дмитро Литвин тоді сказав , що "Bild стає синонімом якихось вкидів, які можна порівняти з російською пропагандою".

Детальніше про ситуацію читайте у розборі LIGA.net "Сіра зона. Російська армія наступає на Часів Яр – за ним Слов'янськ і Краматорськ".