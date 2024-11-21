Россия не заходила в центр Часова Яра: ВСУ объяснили, откуда взялись эти вбросы

Кто-то из оккупантов может добежать до центра Часова Яра, бросить там свой триколор, "сделать фоточку и вскоре умереть", говорит Бобовникова

Часов Яр (Скриншот из видео KRAKEN)

Тактика "искусственного продвижения" и "разведка мясом" привели к тому, что западные медиа сообщили о якобы продвижении россиян в центр Часова Яра, однако это не соответствует действительности. Об этом для текста LIGA.net рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

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Она отметила, что враг активно проводит разведку: "Просто посылают вперед личный состав: кто добежал – тот добежал, кто не добежал – так и будет. То есть это даже не разведка боем, это разведка мясом. В таком формате они могут добежать бог знает куда".

Именно эта тактика, по ее словам, привела к появлению дезинформации о ситуации в Часовом Яру.

"Кто-то может добежать до центра города, бросить там свой триколор, сделать фоточку и вскоре умереть. Но в Telegram-каналах эта фотография подается как будто бы "продвижение" россиян в центр города", – сказала спикер ВСУ.

Она добавила, что враг не закрепился за каналом – россияне там не строят позиции и не роют окопы.

О "продвижении" оккупантов в Часовом Яру 20 ноября написал Институт изучения войны ( ISW ), ссылаясь на российский источник. Также об этом написал аналитик немецкого таблоида Bild Юлин Репке, который уже неоднократно публиковал неправдивую информацию, в том числе и антиукраинского характера. Он утверждал , что это Украина якобы сама обстреляла Константиновку в сентябре 2023-го. В сентябре 2024-го он публиковал фейковый "План победы" , предусматривающий заморозку боевых действий на некоторых направлениях фронта. В октябре Репке писал , что Украина якобы может восстановить ядерный арсенал. Советник президента Дмитрий Литвин тогда сказал, что "Bild становится синонимом каких-то вбросов, которые можно сравнить с российской пропагандой".

Подробнее о ситуации читайте в разборе LIGA.net "Серая зона. Российская армия наступает на Часов Яр – за ним Славянск и Краматорск".