10 главных новостей Украины и мира на 19:00 6 мая

1. МЕЖДУНАРОДНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ ДО ОСЕНИ НЕ ВОЗОБНОВИТСЯ. По словам главы МИД Кулебы, летом лишь начнут "осторожно восстанавливать" внутренние рейсы (подробнее).

2. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ НАФТОГАЗА ЗА 2019 ГОД ПОЙДЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ И БОЛЬНИЦ. По результатам 2019 года Нафтогаз уплатит в госбюджет 39,7 млрд грн дивидендов, при этом уже уплачено 8 млрд грн (подробнее).

3. АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОТКРОЕТ ДЕЛО ПРОТИВ ЭПИЦЕНТРА И НОВОЙ ЛИНИИ. В АМКУ говорят, что с точки зрения антимонопольного законодательства работа этих сетей во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами (подробнее).

4. США СОБРАЛИСЬ ДОБЫВАТЬ РЕСУРСЫ НА ЛУНЕ БЕЗ РОССИИ – REUTERS. Вашингтон намерен реализовывать проект вместе с "единомышленниками": Канадой, Японией, европейскими странами и ОАЭ. Поведение РФ на околоземной орбите в Вашингтоне считают агрессивным (подробнее).

5. В МИНЭНЕРГО ОБЪЯСНИЛИ ИДЕЮ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТЫ НА АЭС. Такая деятельность на атомных электростанциях сохранит гарантированные нагрузки на них и поможет заработать, заявили в ведомстве (подробнее).

6. КУРС БИТКОИНА МОЖЕТ РЕЗКО ВЫРАСТИ – BLOOMBERG. Рост может начаться после предстоящего халвинга 12 мая и достичь пика примерно в августе 2021 года (подробнее).

7. ШМЫГАЛЬ РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ ТРАНСПОРТА ПОСЛЕ ОСЛАБЛЕНИЯ КАРАНТИНА. С 11 мая планируется запустить дополнительный общественный транспорт для перевозки людей, которым разрешат работать на первом этапе ослабления ограничений (подробнее).

8. В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА. За сутки подтверждено 90 новых случаев COVID-19. Больше всего – в Кривом Роге (40) и Днепре (34) (подробнее).

9. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН ОБ ОТКРЫТИИ ДОСТУПА К ГОСГЕОКАДАСТРУ. Документ позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации (подробнее).

10. ВЕРХОВНАЯ РАДА РАССЧИТЫВАЕТ ВЫЙТИ ИЗ КАРАНТИНА ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ. Глава фракции СН Арахамия говорит, что парламент планирует вернуться к обычному режиму работы 18 мая (подробнее).

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