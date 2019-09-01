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100 дней президентства. Зеленский назвал самый сложный момент

100 дней президентства. Зеленский назвал самый сложный момент - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
01.09.2019, 09:35

По словам президента, главное - это прекратить войну в Донбассе

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что самый тяжелый момент за 100 дней президентства был, когда погибли четверо украинских военных в Донбассе. Об этом он сказал в интервью актеру Станиславу Боклану на телеканале 1+1, где он отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

"Наиболее сложный момент, пожалуй, когда было четверо погибших, и после этого я говорил с президентом России", - отметил Зеленский.

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По его словам, самый важный день еще впереди. "Самый важный день еще впереди. Скоро", - уточнил президент.

Зеленский подчеркнул, что его не интересуют политические рейтинги.

"Я ничего не боюсь потому, что меня не интересуют политические рейтинги. Меня это больше не интересует. Меня это не интересовало во время избирательной кампании в Верховную Раду", - сказал президент.

Он добавил, что спокойно к этому относится. "Потому, что понимаю, что у меня будут ошибки. Они не являются пророссийские или антироссийские. Я в своих шагах, в своих словах говорю только об Украине. Кто другие страны - меня это совершенно не интересует. Мне главное, чтобы они не поддерживали боевиков и чтобы они не были на нашей территории, чтобы их солдаты и военные не были на территории Донбасса, и чтобы мы прекратили войну - все, что меня интересует", - объяснил Зеленский.

  • 31 августа Зеленский рассказал о своих первых контактах с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным и анонсировал личную встречу с ним.
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Владимир Зеленский владимир ипутин
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