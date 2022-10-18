11 авиаударов и 250 заданий. В ВСУ отчитались о работе по оккупантам на юге

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по российским оккупантам на юге, ракетчики и артиллеристы выполнили более 250 заданий. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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Авиация била по скоплению личного состава, позициям и средствам ПВО армии России. Всего нанесено 11 ударов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых заданий.

Подтвержденные потери оккупантов – 22 военных, четыре танка, два миномета, гаубица "Акация", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Также повреждены танк, САУ "Мста-С", РСЗО "Град", четыре единицы автобронетехники.

Армия РФ ведет активную оборону, пытается удержать рубежи, обстреливать украинские силы и прифронтовые населенные пункты. Российская ДРГ пыталась обойти украинские позиции возле Новой Каменки, но понесла потери в стрелковом бою и вернулась на исходные позиции.

В Черном море – девять российских кораблей, среди них есть два больших десантных корабля и два надводных ракетоносителя "Калибров".

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Марко Сировой

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