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11 авиаударов и 250 заданий. В ВСУ отчитались о работе по оккупантам на юге

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 06:36
11 авиаударов и 250 заданий. В ВСУ отчитались о работе по оккупантам на юге - Фото
Украинские ''Пионы'' (Фото: 43 ОАБр им. гетмана Тараса Трясила)

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по российским оккупантам на юге, ракетчики и артиллеристы выполнили более 250 заданий. Об этом сообщается в сводке оперативного командования "Юг".

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Авиация била по скоплению личного состава, позициям и средствам ПВО армии России. Всего нанесено 11 ударов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых заданий.

Подтвержденные потери оккупантов – 22 военных, четыре танка, два миномета, гаубица "Акация", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". Также повреждены танк, САУ "Мста-С", РСЗО "Град", четыре единицы автобронетехники.

Армия РФ ведет активную оборону, пытается удержать рубежи, обстреливать украинские силы и прифронтовые населенные пункты. Российская ДРГ пыталась обойти украинские позиции возле Новой Каменки, но понесла потери в стрелковом бою и вернулась на исходные позиции.

В Черном море – девять российских кораблей, среди них есть два больших десантных корабля и два надводных ракетоносителя "Калибров".

Читайте также: Минобороны назвало соотношение потерь ВСУ и армии России в ходе наступления на юге

Марко Сировой
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ВСУ война артиллерия авиация армия рф юг войска россии
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