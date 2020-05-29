12 главных новостей Украины и мира на 19:00 29 мая

1. МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА РЫБАЛКЕ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫЖИВШИЙ РАССКАЗАЛ СВОЮ ВЕРСИЮ. Он отрицает, что у арендатора озера в Житомирской области, который расстрелял семерых человек, что-то вымогали (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. В МИРЕ – АНТИРЕКОРД ПО ЧИСЛУ НОВЫХ БОЛЬНЫХ COVID-19 В СУТКИ. За последние сутки (для определения временных рамок использовалось время по Гринвичу GMT+00) выявили 116 304 новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19, что является наибольшим показателем с 22 января (подробнее).

3. СУД ЗАОЧНО ОТПРАВИЛ БАХМАТЮКА ПОД СТРАЖУ. ЭКС-ВЛАДЕЛЕЦ VAB-БАНКА ОТРЕАГИРОВАЛ. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 28 мая избрала меру пресечения для подозреваемого по делу VAB Банка Олега Бахматюка в виде содержание под стражей. Сам Бахматюк в комментарии LIGA.net назвал это решение "личной местью" директора НАБУ Артема Сытника (подробнее).

4. ЭНЕРГЕТИКА, КРЕДИТЫ, ДОСТУП К РЫНКАМ. КАБМИН ПОКАЗАЛ АНТИКРИЗИСНУЮ ПРОГРАММУ. Кабинет министров 27 мая утвердил Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 "с условием ее доработки" (подробнее).

5. ПЕРЕСТРЕЛКА 100 ТИТУШЕК В БРОВАРАХ: ВСЕ ПОДРОБНОСТИ. Утром в Броварах произошла массовая перестрелка с участием как минимум сотни человек. Предварительно бизнес не поделили участники рынка перевозок на самом популярном маршруте Бровары-Киев (подробнее).

6. В КАБМИНЕ ПЛАНИРУЮТ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. Утвержденная Кабинетом министров программа стимулирования экономики в связи с COVID-19 предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения. Такой пункт содержится в презентации программы, опубликованной на правительственном портале (подробнее).

7. $5 МЛН ЗА СХЕМЫ НА ОПЗ. ЭКС-АДВОКАТУ ДАЛИ УСЛОВНЫЙ СРОК ЗА ВЗЯТКУ ГЛАВЕ ФГИ. Высший антикоррупционный суд (ВАСК) признал виновным и присудил пять лет заключения под стражей бывшему адвокату, который пытался подкупить главу Фонда госимущества (ФГИ), чтобы поставить нужного человека во главе Одесского припортового завода (ОПЗ). Но стороны заключили соглашение, и обвиняемый получил три года условно (подробнее).

8. В МИННЕАПОЛИСЕ СОЖГЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК. ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГОРОДЕ – ФОТО, ВИДЕО. Акции протеста в Миннеаполисе из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда переросли в погромы: люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также били и поджигали автомобили (подробнее).

9. В ХАРЬКОВЕ ТРЕБОВАЛИ ЗАКРЫТЬ МАГАЗИН B2B JEWELRY, ПОЛИЦИЯ ОТКРЫЛА ДЕЛО: ВИДЕО. У магазина B2B Jewelry на площади Павловской в Харькове произошел конфликт. Клиенты и активисты добивались его закрытия и возвращения вложенных в проект денег. Также они заявляют, что стали жертвами “финансовой пирамиды” (подробнее).

10. НКРЭКУ ОБВИНИЛА ДТЭК АХМЕТОВА В ОБВАЛЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Обвал цен на электроэнергию на рынке “на сутки вперед” носит искусственный характер и вызван действиями холдинга ДТЭК Рината Ахметова, заявляет Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (подробнее).

11. УКРАИНА ПОЛУЧИТ ПЕРВЫЙ ТРАНШ ОТ МВФ В ИЮНЕ — ШМЫГАЛЬ. Первый транш в размере $1,9 млрд, по словам премьер-министра, будет выделен на следующий день, 6 июня (подробнее).

12. НА ЦЕНТРЭНЕРГО УДАЛОСЬ ПОМЕНЯТЬ РУКОВОДСТВО - ГЛАВА ФОНДА ГОСИМУЩЕСТВА. В ПАО “Центрэнерго” представили нового исполняющего обязанности гендиректора предприятия Александра Корчинского (подробнее).

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