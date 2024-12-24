17 бригада НГУ ответила на якобы заявление своего военного о снижении возраста мобилизации

В 17 бригаде НГУ заявили, что Сергей Лунич не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений к ним

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Ряд медиа со ссылкой на представителя 17 бригады Национальной гвардии Украины Сергея Лунича распространил информацию о том, что якобы в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В бригаде заявили, что Лунич не давал подобных комментариев. А в парламенте утверждают, что никаких законопроектов о снижении возраста мобилизации нет.

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В связи с распространением ложной информации, содержащей упоминание представителя 17 бригады НГУ Лунича и его якобы заявление о законопроекте о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет, военные подчеркнули, что тот не давал подобных комментариев и в последнее время не привлекался к медийным мероприятиям и публичным выступлениям.

"Кроме того, он не является лицом командования бригады (ни командиром, ни заместителем) и не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений к ним", — отметили в бригаде.

Там добавили, что должностные обязанности Лунича не предусматривают доступа к информации о законодательных инициативах или их статусе, тем более – прогнозирования их принятия.

В НГУ призвали представителей медиа и пабликов в социальных сетях не распространять эту информацию, поскольку она не соответствует действительности и не содержит ни первоисточника, ни конкретных дат, времени и места.

Также на распространение этой информации отреагировал глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич. Он утверждает, что никаких законопроектов о снижении возраста мобилизации до 18 лет ни в ВРУ, ни в профильном комитете не было и нет.

"Просим представителей медиа быть внимательными к первоисточникам. Законотворческая деятельность – это компетенция парламента. Соответственно, парламент может говорить о том, над какими законодательными инициативами ведется работа", – добавил Завитневич.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете Национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко подтвердил, что информация о снижении мобилизационного возраста, существовании каких-либо законопроектов является ложью.

В ЦПД призвали в условиях информационной войны с Россией доверять только проверенным источникам и официальным структурам и избегать распространения нарративов, выгодных агрессору.

24 декабря ряд медиа со ссылкой на заявление Лунича для интернет-издания "Полтавщина" распространил информацию о том, что в Украине якобы планируют снизить возраст мобилизации до 18 лет.

Представитель 17 бригады НГУ якобы заявил, что "проект закона о снижении призывного возраста до 18 лет уже лежит на столе в Верховной Раде и ждет своего одобрения". На момент публикации новости материал с заявлением Лунича, на который ссылались другие СМИ, на сайте издания "Полтавщина" недоступен.

27 ноября 2024 года агентство Reuters писало, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

4 декабря госсекретарь США сказал, что Украина должна принять "трудные решения" по дальнейшей мобилизации людей.

В то же время украинская власть выступает против снижения мобилизационного возраста. В частности, 10 декабря президент Зеленский в который раз выступил против снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Он предлагает усиливать украинские бригады и ослаблять военные способности страны-агрессора.