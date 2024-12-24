17 бригада НГУ відреагувала на нібито заяву свого військового щодо зниження віку мобілізації
Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Низка медіа із посиланням на представника 17 бригади Національної гвардії України Сергія Лунича поширила інформацію про те, що нібито у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зниження мобілізаційного віку до 18 років. У бригаді заявили, що Лунич не надавав подібних коментарів. А в парламенті стверджують, що ніяких законопроєктів щодо зниження віку мобілізації немає.

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У зв’язку з поширенням неправдивої інформації, що містить згадку представника 17 бригади НГУ Лунича та нібито його заяву щодо законопроєкту про зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років, військові наголосили, що той не надавав подібних коментарів та останнім часом не залучався до медійних заходів і публічних виступів.

"Крім того, він не є особою командування бригади (ні командиром, ні заступником) та не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів чи змін до них", – зазначили в бригаді.

Там додали, що посадові обов’язки Лунича не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи або їхній статус, тим більше – прогнозування їхнього схвалення.

В НГУ закликали представників медіа та пабліків у соціальних мережах не поширювати зазначену інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності та не містить ні першоджерела, ні конкретних дат, часу і місця.

Також на розповсюдження цієї інформації відреагував голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Олександр Завітневич. Він стверджує, що ніяких законопроєктів щодо зниження віку мобілізації до 18 років ні у ВРУ, ні в профільному комітеті не було і немає.

"Просимо представників медіа бути уважними до першоджерел. Законотворча діяльність – це компетенція парламенту. Відповідно, парламент може говорити про те, над якими законодавчими ініціативами ведеться робота", – додав Завітневич.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко підтвердив, що інформація про зниження мобілізаційного віку, існування якихось законопроєктів є брехнею.

У ЦПД закликали в умовах інформаційної війни з Росією довіряти лише перевіреним джерелам та офіційним структурам і уникати поширення наративів, вигідних агресору.

24 грудня низка медіа із посиланням на заяву Лунича для інтернет-видання "Полтавщина" поширила інформацію про те, що в Україні нібито планують знизити вік мобілізації до 18 років.

Представник 17 бригади НГУ нібито заявив, що "проєкт закону про зниження призовного віку до 18 років уже лежить на столі у Верховній Раді й чекає свого схвалення". На момент публікації новини матеріал з заявою Лунича, на який посилалися інші ЗМІ, на сайті видання "Полтавщина" недоступний.

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