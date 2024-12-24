17 бригада НГУ відреагувала на нібито заяву свого військового щодо зниження віку мобілізації

В 17 бригаді НГУ заявили, що Сергій Лунич не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів чи змін до них

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Низка медіа із посиланням на представника 17 бригади Національної гвардії України Сергія Лунича поширила інформацію про те, що нібито у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про зниження мобілізаційного віку до 18 років. У бригаді заявили, що Лунич не надавав подібних коментарів. А в парламенті стверджують, що ніяких законопроєктів щодо зниження віку мобілізації немає.

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У зв’язку з поширенням неправдивої інформації, що містить згадку представника 17 бригади НГУ Лунича та нібито його заяву щодо законопроєкту про зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років, військові наголосили, що той не надавав подібних коментарів та останнім часом не залучався до медійних заходів і публічних виступів.

"Крім того, він не є особою командування бригади (ні командиром, ні заступником) та не є уповноваженою особою для коментування законопроєктів чи змін до них", – зазначили в бригаді.

Там додали, що посадові обов’язки Лунича не передбачають доступу до інформації про законодавчі ініціативи або їхній статус, тим більше – прогнозування їхнього схвалення.

В НГУ закликали представників медіа та пабліків у соціальних мережах не поширювати зазначену інформацію, оскільки вона не відповідає дійсності та не містить ні першоджерела, ні конкретних дат, часу і місця.

Також на розповсюдження цієї інформації відреагував голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Олександр Завітневич. Він стверджує, що ніяких законопроєктів щодо зниження віку мобілізації до 18 років ні у ВРУ, ні в профільному комітеті не було і немає.

"Просимо представників медіа бути уважними до першоджерел. Законотворча діяльність – це компетенція парламенту. Відповідно, парламент може говорити про те, над якими законодавчими ініціативами ведеться робота", – додав Завітневич.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко підтвердив, що інформація про зниження мобілізаційного віку, існування якихось законопроєктів є брехнею.

У ЦПД закликали в умовах інформаційної війни з Росією довіряти лише перевіреним джерелам та офіційним структурам і уникати поширення наративів, вигідних агресору.

24 грудня низка медіа із посиланням на заяву Лунича для інтернет-видання "Полтавщина" поширила інформацію про те, що в Україні нібито планують знизити вік мобілізації до 18 років.

Представник 17 бригади НГУ нібито заявив, що "проєкт закону про зниження призовного віку до 18 років уже лежить на столі у Верховній Раді й чекає свого схвалення". На момент публікації новини матеріал з заявою Лунича, на який посилалися інші ЗМІ, на сайті видання "Полтавщина" недоступний.

27 листопада 2024 року агентство Reuters писало, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

4 грудня держсекретар США сказав, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей.

Натомість українська влада виступає проти зниження мобілізаційного віку. Зокрема, 10 грудня президент Зеленський укотре виступив проти зниження мобілізаційного віку до 18 років. Натомість він пропонує посилювати українські бригади й послаблювати військові спроможності країни-агресора.