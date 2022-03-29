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17 воздушных целей и 7 отбитых атак. Оперативная информация от Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 06:53
17 воздушных целей и 7 отбитых атак. Оперативная информация от Генштаба ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 6:00 29 марта.

Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Во всех них Вооруженные силы Украины успешно сдерживают противника, на отдельных направлениях наши войска осуществляют успешные контратаки.

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.

В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома; грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

Группировкой объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники. Противник понес потери и в живой силе.

Защитники из Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей – 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты

Дмитрий Смирнов
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