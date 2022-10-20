25 000 комплектов зимней одежды. Уоллес анонсировал зимний пакет помощи Украине
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал предоставление Украине нового пакета помощи, в который, в частности, войдет зимняя одежда для военнослужащих Вооруженных Сил. Об этом Уоллес сказал во время выступления в британском парламенте.
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"Мы гордимся тем, что являемся вторым по величине донором военной техники", – сказал Уоллес.
Он напомнил, что на прошлой неделе объявил о том, что Великобритания предоставит Украине дополнительные ракеты ПВО для защиты от ракетных ударов России – ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM, которые, используемые совместно с системой ПВО NASAMS, обещанной США, способны сбивать крылатые ракеты.
"Поддержка Украины остается главной задачей Минобороны", – сказал Уоллес.
Он рассказал, что с приближением зимы Великобритания разрабатывает пакет помощи для поддержки украинцев в холодные месяцы.
"В том числе 25 000 комплектов зимней одежды, чтобы они были более эффективны на поле боя, чем их плохо обученные, плохо подготовленные и плохо экипированные российские противники, многие из которых были мобилизованы в короткие сроки без достаточной подготовки, снаряжения или подготовки", – сказал Уоллес.
Британский министр добавил, что Великобритания продолжает поставлять Украине сложное оборудование для радиоэлектронной борьбы, которое обеспечивает дополнительную защиту от дронов и ракет большой дальности.
- 10 октября армия РФ массированно обстреляла Украину ракетами. После этого США пообещали ускорить поставку комплексов NASAMS, а Германия передала комплекс ПВО IRIS-T.
- 12 октября состоялась шестая встреча формата Рамштайн. Союзники обещают давать ПВО так быстро, как смогут.
- 13 октября сообщалось, что Британия поставит Украине ракеты AMRAAM, которые могут использовать в ходе работы комплексы ПВО NASAMS.
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