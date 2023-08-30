3 ОШБр: У России уже нет ресурса завести монолитную бригаду под Бахмут, собрали по клочкам

Россия уже не может завести на Бахмутское направление монолитную бригаду, поэтому против украинской армии там сейчас воюют разные оккупационные силы. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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Он отметил, что сейчас у оккупантов на Бахмутском направлении "очень разнообразно все".

"Условно говоря, если мы говорим, что стоит какая-то общевойсковая бригада, то на самом деле сейчас она вообще не монолитная. Это не то же самое, что десантники – это десантники. Это контрактники, мобилизованные, был "Ахмат" недавно – не знаю, есть ли сейчас. Есть разные добровольческие объединения", – отметил Бородин.

Он предположил, что у РФ уже нет ресурса завести на Бахмутское направление какую-то монолитную бригаду, поэтому заводится бригада, собранная "по клочкам".

Бородин отметил, что это негативно влияет на слаженность личного состава, однако россияне "всегда брали масштабами", поэтому делают ставку на количественное преимущество.

Ранее Бородин сообщал, что на Бахмутском направлении плотность минирования намного выше, чем была на Херсонском направлении, а еще оккупанты стягивают на этот участок фронта большое количество артиллерии.

Россияне постоянно контратакуют на Бахмутском направлении, но ресурса для полноценного продвижения вперед у них там нет, говорит Бородин.

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