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3 ОШБр: У России уже нет ресурса завести монолитную бригаду под Бахмут, собрали по клочкам

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 16:56
3 ОШБр: У России уже нет ресурса завести монолитную бригаду под Бахмут, собрали по клочкам - Фото
Бахмут (фото – 3 отдельная штурмовая бригада)

Россия уже не может завести на Бахмутское направление монолитную бригаду, поэтому против украинской армии там сейчас воюют разные оккупационные силы. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

Он отметил, что сейчас у оккупантов на Бахмутском направлении "очень разнообразно все".

"Условно говоря, если мы говорим, что стоит какая-то общевойсковая бригада, то на самом деле сейчас она вообще не монолитная. Это не то же самое, что десантники – это десантники. Это контрактники, мобилизованные, был "Ахмат" недавно – не знаю, есть ли сейчас. Есть разные добровольческие объединения", – отметил Бородин.

Он предположил, что у РФ уже нет ресурса завести на Бахмутское направление какую-то монолитную бригаду, поэтому заводится бригада, собранная "по клочкам".

Бородин отметил, что это негативно влияет на слаженность личного состава, однако россияне "всегда брали масштабами", поэтому делают ставку на количественное преимущество.

  • Ранее Бородин сообщал, что на Бахмутском направлении плотность минирования намного выше, чем была на Херсонском направлении, а еще оккупанты стягивают на этот участок фронта большое количество артиллерии.
  • Россияне постоянно контратакуют на Бахмутском направлении, но ресурса для полноценного продвижения вперед у них там нет, говорит Бородин.

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Оксана Житнюк
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войнабахмутБахмутское направление3 ОШБралександр бородин
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