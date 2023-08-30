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3 ОШБр: У Росії вже немає ресурсу завести монолітну бригаду під Бахмут, зібрали по клаптиках

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 16:56
3 ОШБр: У Росії вже немає ресурсу завести монолітну бригаду під Бахмут, зібрали по клаптиках - Фото
Бахмут (фото – 3 окрема штурмова бригада)

Росія вже не може завести на Бахмутський напрямок монолітну бригаду, тому наразі проти української армії там воюють різні окупаційні сили. Про це в ефірі телемарафону розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Він зазначив, що наразі в окупантів на Бахмутському напрямку "дуже різнобарвно все".

"Умовно кажучи, якщо ми говоримо, що стоїть якась "общевойсковая" бригада, то насправді зараз вона взагалі не монолітна. Це не те ж саме, що десантники – це десантники. Це контрактники, мобілізовані, був "Ахмат" нещодавно – не знаю, чи зараз він є. Є різні добровольчі об’єднання", – зазначив Бородін.

Він припустив, що у РФ вже немає ресурсу завести на Бахмутський напрямок якусь монолітну бригаду, тому заводиться бригада, зібрана "по клаптиках".

Бородін зазначив, що це негативним чином впливає на злагодженість особового складу, проте росіяни "завжди брали масштабами", тому роблять ставку на кількісну перевагу.

  • Раніше Бородін повідомляв, що на Бахмутському напрямку наразі щільність мінування набагато вища, ніж була на Херсонському напрямку, а ще окупанти стягують на цю ділянку фронту велику кількість артилерії.
  • Росіяни постійно контратакують на Бахмутському напрямку, але ресурсу для повноцінного просування вперед у них там немає, каже Бородін.

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Оксана Житнюк
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війнабахмутбахмутський напрямок3 ОШБролександр бородін
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