"300 000 грн за голову". Мер Чернигова обещает премии за уничтоженную технику и оккупантов

Жители Чернигова, которые помогут украинским войскам оборонять город от российских оккупантов, могут получить премии от 150 000 грн до 300 000 грн. Об этом заявил в видеообращении мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

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"В случае прохождения российской военной техники на территорию Чернигова: сбитая-подожженная БТР – личная премия от меня 150 00 грн, за БМП – 200 000 грн, сожженные танки – 250 000 грн, пленные или убитые российско-фашистские оккупанты – 300 000 грн за голову", – сказал он.

Мэр просит горожан делать все возможное, чтобы не допустить российских солдат в город. В первую очередь он советует быть бдительными тем, кто живет в северных районах.

Атрошенко призвал граждан, которые вступили в тероборону и получили оружие, самоорганизовываться. Он подчеркнул, что невозможно эффективно руководить 6000 – 7000 человек, поэтому нужно самостоятельно действовать организованно.

Мэр Чернигова просит жителей города помогать всем, кто в нынешней ситуации нуждается. Подходить к военнослужащим ВСУ и спрашивать, нужно ли им что-то. Рекомендует подходить к пожилым людям и всем, кто не в состоянии самостоятельно о себе позаботиться, и оказывать посильную помощь.

28 февраля российские оккупанты обстреляли Чернигов, в зоне обстрела находятся частные и высотные дома.

При обстреле Чернигова оккупанты попали в детский сад.

1 марта жителей Чернигова предупредили о минировании всех выездов из города – его подготовили к обороне от российских оккупантов, которые хотят захватить город.

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Яна Катасонова

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