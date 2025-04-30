300 коллаборантов хотят уехать в Россию, но Москва их не принимает – проект "Хочу к своим"

Кремль игнорирует запросы своих бывших агентов, несмотря на информированность российской стороны о каждом из этих коллаборантов

Тюрьма (Фото: wikipedia.org)

По состоянию на 30 апреля уже 300 осужденных за коллаборационизм украинцев заявили о желании уехать в Россию. Об этом сообщает государственный проект "Хочу к своим".

Каждый из них имеет свой таймер ожидания. Самый короткий – у Алексея Левина, который сотрудничал с оккупантами в своем городе, – 21 день.

В то же время одним из "рекордсменов" ожидания является Анатолий Ильин – его таймер показывает 1 год и 17 дней. Ильин предал Родину, передавая врагу данные об украинских военных позициях.

"За все время функционирования проекта сайт собрал 740 000 просмотров страниц с профилями предателей. Один коллаборант уже был обменян на украинского гражданина, удерживаемого РФ. Пятеро других после ознакомления с проектом прекратили сотрудничество с врагом, а еще 35 человек сейчас проверяются по информации от небезразличных граждан", – говорится на сайте проекта.

Еще отдельно 20 человек, заявивших о нежелании жить в Украине, подали заявки на выезд в РФ через соответствующую форму на сайте. Их обращение рассматривает Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Справка "Хочу к своим" – совместный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины, созданный для обнародования информации о привлеченных к уголовной ответственности коллаборантах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины. Публикация информации осуществляется при добровольном согласии коллаборантов, желающих уехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи. "Хочу к своим" – совместный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины, созданный для обнародования информации о привлеченных к уголовной ответственности коллаборантах, которые сотрудничали или помогали российским оккупационным силам в войне против Украины. Публикация информации осуществляется при добровольном согласии коллаборантов, желающих уехать в РФ при условии возвращения украинцев из российской неволи.