300 коллаборантов хотят уехать в Россию, но Москва их не принимает – проект "Хочу к своим"
По состоянию на 30 апреля уже 300 осужденных за коллаборационизм украинцев заявили о желании уехать в Россию. Об этом сообщает государственный проект "Хочу к своим".
Каждый из них имеет свой таймер ожидания. Самый короткий – у Алексея Левина, который сотрудничал с оккупантами в своем городе, – 21 день.
В то же время одним из "рекордсменов" ожидания является Анатолий Ильин – его таймер показывает 1 год и 17 дней. Ильин предал Родину, передавая врагу данные об украинских военных позициях.
"За все время функционирования проекта сайт собрал 740 000 просмотров страниц с профилями предателей. Один коллаборант уже был обменян на украинского гражданина, удерживаемого РФ. Пятеро других после ознакомления с проектом прекратили сотрудничество с врагом, а еще 35 человек сейчас проверяются по информации от небезразличных граждан", – говорится на сайте проекта.
Еще отдельно 20 человек, заявивших о нежелании жить в Украине, подали заявки на выезд в РФ через соответствующую форму на сайте. Их обращение рассматривает Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
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