300 колаборантів хочуть виїхати до Росії, але Москва їх не приймає – проєкт "Хочу к своим"
Станом на 30 квітня вже 300 засуджених за колабораціонізм українців заявили про бажання виїхати до Росії. Про це повідомляє державний проєкт "Хочу к своим".
Кожен з них має власний таймер очікування. Найкоротший – у Олексія Левіна, який співпрацював з окупантами у своєму місті, – 21 день.
Водночас одним з "рекордсменів" очікування є Анатолій Ільїн – його таймер показує 1 рік і 17 днів. Ільїн зрадив Батьківщину, передаючи ворогу дані про українські військові позиції.
"За весь час функціонування проєкту сайт зібрав 740 000 переглядів сторінок із профілями зрадників. Один колаборант уже був обміняний на українського громадянина, утримуваного РФ. П’ятеро інших після ознайомлення з проєктом припинили співпрацю з ворогом, а ще 35 осіб наразі перевіряються за інформацією від небайдужих громадян", – зазначається на сайті проєкту.
Ще окремо 20 осіб, які заявили про небажання жити в Україні, подали заявки на виїзд до РФ через відповідну форму на сайті. Їхні звернення наразі розглядає Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
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