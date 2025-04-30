300 колаборантів хочуть виїхати до Росії, але Москва їх не приймає – проєкт "Хочу к своим"

Кремль ігнорує запити своїх колишніх агентів, попри проінформованість російської сторони про кожного з цих колаборантів

Вʼязниця (Фото: wikipedia.org)

Станом на 30 квітня вже 300 засуджених за колабораціонізм українців заявили про бажання виїхати до Росії. Про це повідомляє державний проєкт "Хочу к своим".

Кожен з них має власний таймер очікування. Найкоротший – у Олексія Левіна, який співпрацював з окупантами у своєму місті, – 21 день.

Водночас одним з "рекордсменів" очікування є Анатолій Ільїн – його таймер показує 1 рік і 17 днів. Ільїн зрадив Батьківщину, передаючи ворогу дані про українські військові позиції.

"За весь час функціонування проєкту сайт зібрав 740 000 переглядів сторінок із профілями зрадників. Один колаборант уже був обміняний на українського громадянина, утримуваного РФ. П’ятеро інших після ознайомлення з проєктом припинили співпрацю з ворогом, а ще 35 осіб наразі перевіряються за інформацією від небайдужих громадян", – зазначається на сайті проєкту.

Ще окремо 20 осіб, які заявили про небажання жити в Україні, подали заявки на виїзд до РФ через відповідну форму на сайті. Їхні звернення наразі розглядає Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Довідка "Хочу к своим" – спільний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України, створений для оприлюднення інформації про притягнутих до кримінальної відповідальності колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. Публікація інформації здійснюється за добровільної згоди колаборантів, що бажають виїхати у РФ за умови повернення українців з російської неволі. "Хочу к своим" – спільний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України, створений для оприлюднення інформації про притягнутих до кримінальної відповідальності колаборантів, що співпрацювали або допомагали російським окупаційним силам у війні проти України. Публікація інформації здійснюється за добровільної згоди колаборантів, що бажають виїхати у РФ за умови повернення українців з російської неволі.