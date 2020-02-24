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35% украинцев не доверяют расследованию дела Шеремета: опрос от центра Разумкова

35% украинцев не доверяют расследованию дела Шеремета: опрос от центра Разумкова - Фото
Андрей Антоненко (Фото: Степан Франко/ЕРА)
24.02.2020, 15:17

18,8% респондентов считают подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета необоснованными, а у 16,8% они вызывают подозрение

18,8% опрошенных украинцев считают необоснованными подозрения, объявленные следствием по делу об убийстве Павла Шеремета, а для 16,8% респондентов эти подозрения являются сомнительными. Таковы результаты опроса, проведенного в феврале центром Разумкова.

6,1% опрошенных считают подозрения по делу Шеремета вполне обоснованными. 9,9% считают их "скорее обоснованными".

В то же время 16,3% ответили, что их это не интересует, а 32,1% сказали, что не имеют достаточной информации для ответа на этот вопрос.

Больше всего тех, кто считает подозрения обоснованными, среди сторонников партии Оппозиционная платформа - За жизнь (32%), тогда как 26% из них высказывают сомнения в обоснованности подозрений или считают их необоснованными.

Среди сторонников партии Слуга народа - соответственно 21% и 28%, среди сторонников Батькивщины - соответственно 18,5% и 45%, среди сторонников Евросолидарности - соответственно 7% и 72,5%.

В вопросе Центра Разумкова речь идет об обвинениях, выдвинутых по делу Шеремета, однако обвинений никому еще не выдвигали, на данный момент в деле есть трое подозреваемых. 

Исследование проведено с 13 по 17 февраля. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ребрина Вадим
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