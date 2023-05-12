36 атак оккупантов отбили украинские бойцы на востоке – сводка Генштаба
12.05.2023, 19:52
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ
В течение суток российские оккупанты 36 раз атаковали украинских защитников на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Об этом в сводке сообщает Генштаб ВСУ.
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На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки, Григорьевки и Ступочки.
На Авдеевском направлении оккупанты били с самолетов по Авдеевке и Водяному.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел.
- 11 мая Силы обороны отразили более 30 атак российских оккупантов, которые продолжают безрезультатно штурмовать Бахмут и Марьинку.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сегодня заявила, что украинская армия уничтожает оккупантов на востоке страны, не давая им продвигаться на соответствующих направлениях. Однако, по ее словам, такая ситуация на Донбассе продолжается уже несколько месяцев.
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