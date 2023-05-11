Генштаб: Россияне безуспешно штурмуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили более 30 атак – карта

Силы обороны отбили более 30 атак российских оккупантов, которые продолжают безуспешно штурмовать Бахмут и Марьинку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке вечером 11 мая.

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Как отмечается, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имели.

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступление. Идут бои в Бахмуте.

В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Силы обороны уничтожили семь вражеских БпЛА разных типов.

Ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, средство ПВО и еще две важные цели противника.

2 мая 2023 года командир 93-й бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.

Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.

10 мая основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

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