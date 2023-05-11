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Генштаб: Россияне безуспешно штурмуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили более 30 атак – карта

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 19:41
Генштаб: Россияне безуспешно штурмуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили более 30 атак – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отбили более 30 атак российских оккупантов, которые продолжают безуспешно штурмовать Бахмут и Марьинку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке вечером 11 мая.

Как отмечается, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имели.

Генштаб: Россияне безуспешно штурмуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили более 30 атак – карта

На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступление. Идут бои в Бахмуте.

В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки.

Генштаб: Россияне безуспешно штурмуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили более 30 атак – карта

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.

Генштаб: Россияне безуспешно штурмуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили более 30 атак – карта

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел.

Генштаб: Россияне безуспешно штурмуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили более 30 атак – карта

Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. 

Силы обороны уничтожили семь вражеских БпЛА разных типов.

Ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, средство ПВО и еще две важные цели противника.

  • 2 мая 2023 года командир 93-й бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
  • 10 мая основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

Читайте также: ВСУ: Интенсивность боев в Бахмуте не снизилась, за сутки Россия потеряла там 381 человека

Наталья Медведева
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