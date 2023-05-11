Генштаб: Россияне безуспешно штурмуют Бахмут и Марьинку, ВСУ отбили более 30 атак – карта
Силы обороны отбили более 30 атак российских оккупантов, которые продолжают безуспешно штурмовать Бахмут и Марьинку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке вечером 11 мая.
Как отмечается, россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имели.
На Бахмутском направлении россияне продолжают вести наступление. Идут бои в Бахмуте.
В течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел.
Авиация ВСУ за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Силы обороны уничтожили семь вражеских БпЛА разных типов.
Ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов, пять артиллерийских подразделений на огневых позициях, средство ПВО и еще две важные цели противника.
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