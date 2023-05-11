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ВСУ: Интенсивность боев в Бахмуте не снизилась, за сутки Россия потеряла там 381 человека

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 17:34
ВСУ: Интенсивность боев в Бахмуте не снизилась, за сутки Россия потеряла там 381 человека - Фото
Бойцы ВСУ в Бахмуте (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что интенсивность боев в районе Бахмута не снизилась, а за сутки РФ потеряла 381 человека. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, за сутки на Бахмутском направлении было 390 обстрелов, 15 боевых столкновений и девять авиационных ударов — враг потерял 165 человек убитыми и 216 ранеными, один оккупант был взят в плен.
Также Силы обороны уничтожили два танка Т-72, боевую машину десанта, два бронированных автомобиля, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов. 
Он отметил, что количество обстрелов, авианалетов и боестолкновений не уменьшилось. 
"Враг очень активен. В силу таких активных боев они несут значительные потери в личном составе. Вагнер все больше заменяют десантниками и мотострелками", — сказал Череватый.
Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)
Представитель ВСУ заявил, что на участке фронта Лиман-Купянск  за сутки было 470 обстрелов, 11 авианалетов и одно боестолкновения — уничтожено 38 захватчиков, четыре боевые машины пехоты, станция радиоэлектронной борьбы "Стриж" и четыре склада боеприпасов, ранено 65 россиян. 
Фронт в направлении Лимана (Карта: Military Land)

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

  • 2 мая командир 93-й бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитрий Гриниченко
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