ВСУ: Интенсивность боев в Бахмуте не снизилась, за сутки Россия потеряла там 381 человека

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что интенсивность боев в районе Бахмута не снизилась, а за сутки РФ потеряла 381 человека. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, за сутки на Бахмутском направлении было 390 обстрелов, 15 боевых столкновений и девять авиационных ударов — враг потерял 165 человек убитыми и 216 ранеными, один оккупант был взят в плен.

Также Силы обороны уничтожили два танка Т-72, боевую машину десанта, два бронированных автомобиля, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Он отметил, что количество обстрелов, авианалетов и боестолкновений не уменьшилось.

"Враг очень активен. В силу таких активных боев они несут значительные потери в личном составе. Вагнер все больше заменяют десантниками и мотострелками", — сказал Череватый.

Представитель ВСУ заявил, что на участке фронта Лиман-Купянск за сутки было 470 обстрелов, 11 авианалетов и одно боестолкновения — уничтожено 38 захватчиков, четыре боевые машины пехоты, станция радиоэлектронной борьбы "Стриж" и четыре склада боеприпасов, ранено 65 россиян.

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