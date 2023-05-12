В Минобороны объяснили, что происходит на Донбассе на данный момент

Заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram сообщила, что украинская армия уничтожает оккупантов на востоке страны, не давая им продвигаться на соответствующих направлениях. Однако, по ее словам, такая ситуация на Донбассе продолжается "уже несколько месяцев".

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Маляр рассказала, что войска оккупантов наступают на Донбассе на нескольких направлениях, а украинские воины осуществляют оборону.

"Оборонительные меры включают не только в прямом смысле оборону, но и контрштурмы и активные действия", – пояснила она.

Силы обороны не дают врагу продвигаться на восточных направлениях, иногда отбрасывают его назад и уничтожают.

"Собственно, такая ситуация на востоке длится уже несколько месяцев. Все! Больше ничего не происходит", – заявила заместитель Резникова.

2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.

Спикер ВСУ Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннеса" по количеству сроков захвата Бахмута.

Главарь террористов Вагнера Пригожин говорил об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" по другим направлениям.

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