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В Минобороны объяснили, что происходит на Донбассе на данный момент

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 11:20
В Минобороны объяснили, что происходит на Донбассе на данный момент - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram сообщила, что украинская армия уничтожает оккупантов на востоке страны, не давая им продвигаться на соответствующих направлениях. Однако, по ее словам, такая ситуация на Донбассе продолжается "уже несколько месяцев".

Маляр рассказала, что войска оккупантов наступают на Донбассе на нескольких направлениях, а украинские воины осуществляют оборону.

"Оборонительные меры включают не только в прямом смысле оборону, но и контрштурмы и активные действия", – пояснила она.

Силы обороны не дают врагу продвигаться на восточных направлениях, иногда отбрасывают его назад и уничтожают.

"Собственно, такая ситуация на востоке длится уже несколько месяцев. Все! Больше ничего не происходит", – заявила заместитель Резникова.

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  • Главарь террористов Вагнера Пригожин говорил об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" по другим направлениям.

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Милана Головань
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войнаДонбассоборонаштурмАнна Маляр
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