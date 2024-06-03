4 июня по всей Украине действуют лимиты на электричество – могут быть отключения
Во вторник, 4 июня, прогнозируется дефицит электроэнергии – по всей Украине вводят лимиты на потребление на весь день. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
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Объем дефицита будет выше, чем в понедельник, 3 июня, – это связано с ростом потребления из-за жары и снижением объемов импорта, поясняет ведомство.
Поэтому вводятся лимиты на потребление электроэнергии для каждой области – они продлятся с 00:00 до 24:00.
При превышении лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений, они касаются промышленных и бытовых потребителей.
- В ночь на 1 июня Россия атаковала энергообъекты в пяти областях Украины.
- 3 июня глава Укрэнерго анонсировал, что ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в последние дни мая.
- В течение суток понедельника лимиты на потребление электроэнергии действуют во всех областях Украины.
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