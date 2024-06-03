4 червня в усій Україні діють ліміти на електрику – можуть бути відключення

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У вівторок, 4 червня, прогнозується дефіцит електроенергії – в усій Україні вводять ліміти на споживання на весь день. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.

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Обсяг дефіциту буде вищим, аніж у понеділок, 3 червня, – це пов'язано зі зростанням споживання через спеку та зниженням обсягів імпорту, пояснює відомство.

Через це вводяться ліміти на споживання електроенергії для кожної області – вони триватимуть з 00:00 до 24:00.

У разі перевищення лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, котрі стосуються промислових та побутових споживачів.

У ніч проти 1 червня Росія атакувала енергообʼєкти в пʼяти областях України.

3 червня голова Укренерго анонсував, що ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Впродовж доби понеділка ліміти на споживання електроенергії діють у всіх областях України.

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