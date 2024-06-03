Відключень побільшає. Цього тижня ситуація погіршиться – голова Укренерго

Володимир Кудрицький (Фото: Facebook)

Цього тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня. Про це в ефірі Суспільного повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із 3 червня протягом доби очікуються графіки відключень", – сказав він.

За словами Кудрицького, це спричинено виведенням у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, а також наслідками ворожих обстрілів об'єктів енергетики 31 травня та 1 червня. Крім того, прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

3 червня, з опівночі та впродовж доби по всій Україні діятимуть ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

2 червня були введені аварійні відключення світла для споживачів у всій Україні, окрім Волинської, Львівської та Закарпатської областей.

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