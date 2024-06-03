Глава Укрэнерго говорит, что на этой неделе ситуация в энергосистеме ухудшится
На этой неделе ситуация в энергосистеме Украины будет более сложной, чем в последние дни мая. Об этом в эфире Суспильного сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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"Дефицит, которого мы были лишены в течение нескольких дней на этой неделе, вернется. И вернется в достаточно серьезном объеме. Он не может быть физически перекрыт импортом электроэнергии из Европы. Поэтому с 3 июня в течение суток ожидаются графики отключений", – сказал он.
По словам Кудрицкого, это вызвано выводом в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций, а также последствиями вражеских обстрелов объектов энергетики 31 мая и 1 июня. Кроме того, прогнозируется рост потребления электроэнергии из-за повышения температуры и использования кондиционеров.
3 июня с полуночи и в течение суток по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.
- Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.
- 2 июня были введены аварийные отключения света для потребителей по всей Украине, кроме Волынской, Львовской и Закарпатской областей.
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