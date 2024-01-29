€50 млрд для Украины. Глава МИД Литвы: Некоторые вето снимаются и заключаются соглашения

Ландсбергис заверил, что в этом вопросе есть "хорошие сигналы"

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА, TOMS KALNINS)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что на саммите ЕС 1 февраля можно будет ожидать позитивных решений по Украине и ее финансовой поддержке. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что союзники достигнут соглашения по 50 млрд евро для Украины, дипломат сказал: "Мы слышим хорошие сигналы. Вы знаете, что некоторые вето снимаются и заключаются новые соглашения".

Ландсбергис заявил, что у Украины "чрезвычайно дееспособная внешняя дипломатическая система".

Он похвалил работу украинских дипломатов, намекнув, что благодаря их работе с международной ареной все возможно.

"Куда бы я ни ездил, ваши люди настоящие профессионалы, они делают огромную работу. Поэтому я верю, что этого можно ожидать. Но по-прежнему подержим шампанское в холодильнике, пока все действительно не будет сделано и подписано. Тогда мы сможем открыть шампанское", – отметил он.

По поводу задержек в помощи Украине со стороны американских союзников – ради Европы Европа сделает все, что может, резюмировал Ландсбергис.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге с литовским коллегой заявил, что надеется на выделение нового пакета от ЕС на сумму 50 млрд евро во время заседания Евросовета 1 февраля. Он отметил, что есть шаги в этом направлении.

Также во время брифинга было объявлено, что Украина и Литва будут совместно усиливать производство дронов для сил обороны.

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