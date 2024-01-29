Глава МЗС Литви про затримки у допомозі Україні: Захід досі не визначив свою мету у війні
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що за затримками допомоги Україні стоїть моральна проблема: Захід досі не наважився сказати, яка його мета війни в Україні. Таку думку дипломат висловив в інтерв'ю РБК-Україна.
У Ландсбергіса запитали, чому відбуваються затримки та коливання у допомозі України: чи є вони технічними проблемами, або ж це – "сигнал відсутності реальної політичної волі та мотивації частини західної коаліції дати нам те, що нам потрібно".
Глава литовського МЗС відповів: "Чесно кажучи, я думаю, що винуватець проблеми, центр проблеми у тому, що Захід досі не наважився сказати, яка мета війни для Заходу в Україні".
На його думку, західні союзники не можуть визначитися з метою через імовірний страх перед Росією, або перед тим, що може статися у разі її реальної поразки у цій війні.
Ландсбергіс повторив, що підтримувати Україну треба не "стільки, скільки потрібно", а "до перемоги, чого б це не коштувало".
"Визначивши мету, ви визначаєте засоби її досягнення. Якщо у вас немає мети, то ви не знатимете, що потрібно", – резюмував він.
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