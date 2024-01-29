Глава МЗС Литви про затримки у допомозі Україні: Захід досі не визначив свою мету у війні

За словами Ландсбергіса, ймовірно, деякі західні союзники бояться Росії й того, що буде, якщо вона справді програє у війні

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що за затримками допомоги Україні стоїть моральна проблема: Захід досі не наважився сказати, яка його мета війни в Україні. Таку думку дипломат висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

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У Ландсбергіса запитали, чому відбуваються затримки та коливання у допомозі України: чи є вони технічними проблемами, або ж це – "сигнал відсутності реальної політичної волі та мотивації частини західної коаліції дати нам те, що нам потрібно".

Глава литовського МЗС відповів: "Чесно кажучи, я думаю, що винуватець проблеми, центр проблеми у тому, що Захід досі не наважився сказати, яка мета війни для Заходу в Україні".

На його думку, західні союзники не можуть визначитися з метою через імовірний страх перед Росією, або перед тим, що може статися у разі її реальної поразки у цій війні.

Ландсбергіс повторив, що підтримувати Україну треба не "стільки, скільки потрібно", а "до перемоги, чого б це не коштувало".

"Визначивши мету, ви визначаєте засоби її досягнення. Якщо у вас немає мети, то ви не знатимете, що потрібно", – резюмував він.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон заявив про неприпустимість умиротворення диктатора Володимира Путіна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи в Давосі російсько-українську війну, заявив, що європейські країни побачать ще більш неприємні речі, ніж уже побачили, оскільки російський диктатор Володимир Путін "на два кроки попереду Європи".

Ландсбергіс на Давоському форумі вперше заявив про необхідність зміни стратегії допомоги Україні від західних партнерів.

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