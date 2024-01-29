Глава МИД Литвы о задержке помощи Украине: Запад до сих пор не определил свою цель в войне

По словам Ландсбергиса, предположительно некоторые западные союзники боятся России и того, что будет, если она действительно проиграет в войне

Габриелюс Ландсбергис (Фото: ЕРА/VALDEMAR DOVIENKO)

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что за задержками помощи Украине стоит моральная проблема: Запад до сих пор не решился сказать, какова его цель в Украине. Такое мнение дипломат высказал в интервью РБК-Украина.

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У Ландсбергиса спросили, почему происходят задержки и колебания в помощи Украины: являются ли они техническими проблемами, или же это "сигнал отсутствия реальной политической воли и мотивации части западной коалиции дать нам то, что нам нужно".

Глава литовского МИД ответил: "Честно говоря, я думаю, что виновник проблемы, центр проблемы в том, что Запад до сих пор не решился сказать, какова цель войны для Запада в Украине".

По его мнению, западные союзники не могут определиться с целью из-за вероятного страха перед Россией или перед тем, что может произойти в случае ее реального поражения в этой войне.

Ландсбергис повторил, что поддерживать Украину нужно не "столько, сколько нужно", а "до победы, чего бы это ни стоило".

"Определив цель, вы определяете средства ее достижения. Если у вас нет цели, то вы не будете знать, что нужно", – резюмировал он.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон заявил о недопустимости умиротворения диктатора Владимира Путина.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя в Давосе российско-украинскую войну, заявил, что европейские страны увидят еще более неприятные вещи, чем уже увидели, поскольку российский диктатор Владимир Путин "на два шага впереди Европы".

Ландсбергис на форуме Давоса впервые заявил о необходимости изменения стратегии помощи Украине от западных партнеров.

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