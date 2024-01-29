€50 млрд для України. Глава МЗС Литви: Деякі вето знімаються та укладаються угоди

Ландсбергіс запевнив, що у цьому питанні є "добрі сигнали"

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: ЕРА, TOMS KALNINS)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що на саміті ЄС 1 лютого можна буде очікувати позитивних рішень щодо України та її фінансової підтримки. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

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Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати на те, що союзники досягнуть угоди щодо 50 млрд євро для України, дипломат сказав: "Ми чуємо добрі сигнали. Ви знаєте, що деякі вето знімаються та укладаються нові угоди".

Ландсбергіс заявив, що Україна має "надзвичайно дієздатну зовнішню дипломатичну систему".

Він похвалив роботу українських дипломатів, натякнувши, що завдяки їхній роботі з міжнародною ареною можливо все.

"Куди б я не їздив, ваші люди справжні професіонали, вони роблять величезну роботу. Тому я вірю, що на це можна очікувати. Але, як і раніше, потримаймо шампанське в холодильнику, поки все справді не буде зроблено та підписано. Тоді ми зможемо відкоркувати шампанське", – зазначив він.

Щодо затримок у допомозі Україні з боку американських союзників - заради Європи Європа зробить усе, що може, резюмував Ландсбергіс.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу із литовським колегою заявив, що сподівається на виділення нового пакету від ЄС на суму 50 млрд євро під час засідання Євроради 1 лютого. Наголосив, що є кроки в цьому напрямку.

Також під час брифінгу було оголошено, що Україна та Литва спільно збільшуватимуть виробництво дронів для Сил оборони.

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