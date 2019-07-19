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53 депутата пытаются обжаловать законы об особом статусе Донбасса

19.07.2019, 18:25

В Конституционный суд поступило обращение от 53 депутатов о признании неконституционными законов об особом статусе некоторых районов Донбасса

53 депутата внесли в Конституционный суд представление о неконституционности законов об особом порядке местного самоуправления оккупированных районов Донбасса. Об этом КСУ сообщает на официальном сайте.

Об этом также заявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, сообщает пресс-служба Самопомощи. Политсила напомнила, что эти законы в парламент внес пятый президент Петр Порошенко. "Это было сделано во исполнение соглашения с дьяволом - минских соглашений", - сказала Сыроид.

16 сентября 2014 года Верховная Рада Украины в закрытом режиме приняла законы об особом статусе некоторых районов Донбасса и об амнистии. Изначально его действие ограничивалось тремя годами. Полный текст закона

6 октября 2017 года Рада успешно проголосовала в первом чтении за проект закона N7163 (без упоминания минских соглашений), в котором Россия признается страной-агрессором. Затем парламент продлил на год особый порядок для захваченного Донбасса; документ вскоре подписал президент. Тогда подчеркивалось, что этот закон не вступит в силу до тех пор, пока Россия не выведет свою гибридную армию из региона и не выполнит всех условий блока минских соглашений по вопросам безопасности.

Принятие этих законов приветствовали США, Германия и Франция.

3 октября 2018 года Порошенко предложил Раде продлить особый статус. На следующий день депутаты одобрили продление на год (до 31 декабря 2019 года) действие закона, но с прежним условием: но он не вступит в силу до вывода российской гибридной армии.

Западные партнеры, в том числе ОБСЕ приветствовали такое решение. Представитель Госдепа по Украине Курт Волкер до голосования отмечал, что без продления особого статуса США будет сложнее сохранить санкции против России.

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