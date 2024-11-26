57% украинцев не поддерживают введение дистанционного голосования на выборах – опрос

В то же время 38% опрошенных поддерживают электронное голосование

Паспорт (Иллюстративное фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Большинство украинцев не поддерживают введение электронного голосования на выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

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Так, на вопрос, поддерживают ли они введение электронного голосования по всей территории Украины, 17% ответили, что однозначно поддерживают, еще 21% опрошенных сказали, что скорее поддерживают.

В то же время 19% заявили, что скорее не поддерживают, а 39% – однозначно не поддерживают. 5% опрошенных утверждают, что затрудняются ответить.

На вопрос о введении электронного голосования для украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях или за границей, несколько другие ответы.

20% респондентов заявили, что однозначно поддерживают, 27% – скорее поддерживают. 14% высказались, что скорее не поддерживают, а 33% – однозначно не поддерживают. 6% опрошенных сказали, что им трудно ответить.

Инфографика: Центр "Социальный мониторинг"

При этом 33% опрошенных поддерживают проведение выборов во время военного положения. 64% считают, что выборы можно проводить только после завершения военного положения. 4% опрошенных утверждают, что им трудно ответить.

А если выборы являются условием международных партнеров для продолжения поддержки, то их проведение поддерживают почти треть украинцев (27%). 62% опрошенных высказались против. Еще 11% респондентов заявили, что им трудно ответить.

Инфографика: Центр "Социальный мониторинг"

СПРАВКА. Опрос проведен Центром "Социальный мониторинг" по заказу American Political Services, LLC. Метод исследования – телефонное интервью. Всего опрошено 1200 респондентов. Выборка репрезентативна для населения Украины от 18 лет по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Опрос проводился 15-21 ноября 2024 года. Погрешность составляет +-1,8-2,9%.

С февраля по октябрь 2024 года количество украинцев, готовых терпеть российско-украинскую войну "столько, сколько потребуется", уменьшилось. В то же время, как выяснил КМИС, 63% все равно готовы к длительному конфликту.

12 ноября КМИС сообщил, что за время полномасштабной войны стало больше украинцев, которые готовы пойти на территориальные уступки по разным причинам – будь то недоверие к Зеленскому и Западу или убеждение, что Россия еще имеет значительный запас ресурсов.