57% українців не підтримують запровадження дистанційного голосування на виборах – опитування

Паспорт (Ілюстративне фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Більшість українців не підтримують запровадження електронного голосування на виборах. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром "Соціальний моніторинг", передає кореспондент LIGA.net.

Так, на запитання, чи підтримують вони запровадження електронного голосування на всій території України, 17% відповіли, що однозначно підтримують, ще 21% опитаних сказали, що скоріше підтримують.

Водночас 19% заявили, що скоріше не підтримують, а 39% – однозначно не підтримують. 5% опитаних стверджують, що їм важко відповісти.

На запитання щодо запровадження електронного голосування для українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, дещо інші відповіді.

20% респондентів заявили, що однозначно підтримують, 27% – скоріше підтримують. 14% висловилися, що скоріше не підтримують, а 33% – однозначно не підтримують. 6% опитаних сказали, що їм важко відповісти.

Інфографіка: Центр "Соціальний моніторинг"

Водночас 33% опитаних підтримують проведення виборів під час воєнного стану. 64% вважають, що вибори можна проводити лише після завершення воєнного стану. 4% опитаних стверджують, що їм важко відповісти.

А якщо вибори є умовою з боку міжнародних партнерів для продовження підтримки, то їх проведення підтримують майже третина українців (27%). 62% опитаних висловилися проти. Ще 11% респондентів заявили, що їм важко відповісти.

Інфографіка: Центр "Соціальний моніторинг"

ДОВІДКА. Опитування проведене Центром "Соціальний моніторинг" на замовлення American Political Services, LLC. Метод дослідження – телефонне інтерв'ю. Всього опитано 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Опитування проводилося 15-21 листопада 2024 року. Похибка становить +-1,8-2,9%.

З лютого до жовтня 2024 року кількість українців, які готові терпіти російсько-українську війну "стільки, скільки буде потрібно", зменшилася. Водночас, як з'ясував КМІС, 63% все одно готові до тривалого конфлікту.

12 листопада КМІС повідомив, що за час повномасштабної війни побільшало українців, які готові піти на територіальні поступки з різних причин – чи то недовіра до Зеленського та Заходу, чи то переконання, що Росія ще має значний запас ресурсів.