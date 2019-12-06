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Сколько украинцев одобряют разведение войск на Донбассе: опрос

Сколько украинцев одобряют разведение войск на Донбассе: опрос - Фото
Наблюдатели ОБСЕ на месте разведения войск (Фото: Вадим Кот/ЕРА)
06.12.2019, 13:13

Больше всего это начинание поддержали жители юга и востока страны

60% опрошенных украинцев поддержали разведение сил на Донбассе. Об этом говорится в результатах опроса совместного фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.

27% респондентов отнеслись к разведению отрицательно, остальные не определились.

"Однако наблюдаются существенные региональные различия - если на юге и востоке 74-79% граждан положительно оценивают такой шаг, то в центре Украины таких 53%, а на западе - 47%", - отмечается в сообщении.

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Почти единогласно такое решение поддерживают избиратели Оппозиционной платформы/За життя (90%), среди сторонников Слуги народа 69% оценивают это решение положительно, 20% - отрицательно и еще 10% не определились. С избирателями Евросолидарности ситуация противоположная - 19% одобряют разведение войск, зато 72% относятся к этому критически.

  • Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма среди 2041 респондентов. Погрешность не превышает 2,3%.

Около половины украинцев считают, что достичь мира на Донбассе можно путем международного дипломатического давления на РФ, усиления режима санкций на качественно более высоком уровне, применение международных правовых механизмов .

  • 26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской.
  • 1 ноября в штабе операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4.
  • 9 ноября в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.
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Слуга народа Донбасс опрос кмис разведение сил европейская солидарность Оппозиционная платформа - За життя Деминицитивы
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