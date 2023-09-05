61% россиян, живущих в Латвии, не сдали экзамен на знание государственного языка – Delfi

61% проживающих в Латвии россиян не сдали экзамен по латышскому языку с первого раза. Об этом сообщила руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко, передает Delfi.

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По ее словам, на экзамен по латышскому зарегистрировалось больше граждан России, чем явилось по факту.

Всего на экзамен по государственному языку записалось 13 147 россиян, в том числе на первый этап весной – 8462, на второй этап летом – 4685.

Сдавать экзамен пришел 11 301 россиянин, в том числе на первом этапе – 7383, на втором этапе – 3918.

61% граждан России не смогли сдать экзамен по латышскому – на данный момент заявление о пересдаче экзамена подал 6501 человек.

В июле 2023 года Латвия отказала в приюте гражданину Украины, который пытался приобрести статус политического беженца на основании своих пророссийских настроений и состояния здоровья.

4 августа латвийские СМИ писали, что, вероятно, в сентябре около 6000 россиян могут получить письмо от Управления по делам гражданства и миграции с просьбой покинуть страну.

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