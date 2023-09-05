61% россиян, живущих в Латвии, не сдали экзамен на знание государственного языка – Delfi
61% проживающих в Латвии россиян не сдали экзамен по латышскому языку с первого раза. Об этом сообщила руководитель Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко, передает Delfi.
По ее словам, на экзамен по латышскому зарегистрировалось больше граждан России, чем явилось по факту.
Всего на экзамен по государственному языку записалось 13 147 россиян, в том числе на первый этап весной – 8462, на второй этап летом – 4685.
Сдавать экзамен пришел 11 301 россиянин, в том числе на первом этапе – 7383, на втором этапе – 3918.
61% граждан России не смогли сдать экзамен по латышскому – на данный момент заявление о пересдаче экзамена подал 6501 человек.
- В июле 2023 года Латвия отказала в приюте гражданину Украины, который пытался приобрести статус политического беженца на основании своих пророссийских настроений и состояния здоровья.
- 4 августа латвийские СМИ писали, что, вероятно, в сентябре около 6000 россиян могут получить письмо от Управления по делам гражданства и миграции с просьбой покинуть страну.
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