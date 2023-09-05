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61% росіян, що живуть у Латвії, не склали іспит на знання державної мови – Delfi

Этот материал также доступен на русском
05.09.2023, 11:24
61% росіян, що живуть у Латвії, не склали іспит на знання державної мови – Delfi - Фото
Прапор Латвії (Фото: ЕРА)

61% росіян, що проживають у Латвії, не склали екзамен з латиської мови з першого разу. Про це повідомила керівниця Державного центру змісту освіти (VISC) Лієне Вороненко, передає Delfi.

За її словами, на іспит з латиської зареєструвалося більше громадян Росії, ніж з'явилося за фактом.

Загалом на іспит із державної мови записалися 13 147 росіян, зокрема на перший етап навесні – 8462, на другий етап влітку – 4685.

Складати іспит прийшов 11 301 росіянин, зокрема на першому етапі – 7383, на другому етапі – 3918.

61% громадян Росії не змогли скласти екзамен з латиської – наразі заяву про перескладання іспиту подала 6501 особа.

  • У липні 2023 року Латвія відмовила у притулку громадянинові України, який намагався набути статусу політичного біженця на підставі своїх проросійських настроїв та стану здоров'я.
  • 4 серпня латвійські ЗМІ писали, що, ймовірно, у вересні близько 6000 росіян можуть отримати лист від Управління у справах громадянства та міграції з проханням залишити країну.

Читайте також: У Латвії ексдепутат може отримати два роки в'язниці – закликав жертвувати армії РФ

Мілана Головань
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