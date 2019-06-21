$700 млн помощи Украине: нижняя палата Конгресса США дала добро

Конгресс США (фото - pixabay.com)

Палата представителей (нижняя палата) Конгресса США дала зеленый свет законопроектам о бюджете на 2020 год для Пентагона, Госдепартамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и смежных программ, в которых выделяется до $700 млн и на поддержку Украины. Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в США.

В законопроекте о нуждах Пентагона помощь Украине в сфере безопасности и обороны - на уже привычном уровне $250 млн, куда входит $50 млн только на летальное оружие оборонительного характера.

В законопроектах о бюджете Госдепартамента, USAID и смежных программ для Украины предусмотрено $445,7 млн по программе “Международное военное финансирование”.

Вчера ЕС продлил еще один тип санкций против России: вслед за "крымскими".

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