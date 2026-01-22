$850 000+ только в одной локации: НАБУ рассказало об обысках на Волынской таможне
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Правоохранители провели обыски на таможне в Волынской области и других локациях, изъяв большой объем денег. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.
По словам ведомства, его детективы провели следственные действия на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни, а также других объектах недвижимости, которые, в том числе, использовали чиновники этого подразделения.
НАБУ отметило, что во время обыска одного из таких объектов нашли и изъяли более $850 000.
Правоохранители добавили, что пока не задерживали ни одного человека и не сообщали о подозрениях: "Другие детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования".
Процессуальное руководство по делу ведет Специализированная антикоррупционная прокуратура.
- В обед 22 января экс-глава Госпогранслужбы и несколько других чиновников получили подозрения во взяточничестве. Собеседник LIGA.net подтвердил, что речь идет о Дейнеко и Марущаке.
Комментарии (0)