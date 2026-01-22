$850 000+ лише в одній локації: НАБУ розповіло про обшуки на Волинській митниці
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Правоохоронці провели обшуки на митниці у Волинській області й інших локаціях, вилучивши великий обсяг грошей. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.
За словами відомства, його детективи здійснили слідчі дії на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також інших об'єктах нерухомості, які, зокрема, використовували чиновники цього підрозділу.
НАБУ зауважило, що під час обшуку одного з таких об'єктів знайшли й вилучили більш ніж $850 000.
Правоохоронці додали: поки не затримували жодну людину й не повідомляли про підозри: "Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування".
Процесуальне керівництво у справі веде Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
- В обід 22 січня ексглава Держприкордонслужби та декілька інших чиновників отримали підозри в хабарництві. Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що йдеться про Дейнеку та Марущака.
Коментарі (0)