$850 000+ лише в одній локації: НАБУ розповіло про обшуки на Волинській митниці

Ілюстративне фото: НАБУ

Правоохоронці провели обшуки на митниці у Волинській області й інших локаціях, вилучивши великий обсяг грошей. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

За словами відомства, його детективи здійснили слідчі дії на митному пості "Луцьк" Волинської митниці, а також інших об'єктах нерухомості, які, зокрема, використовували чиновники цього підрозділу.

НАБУ зауважило, що під час обшуку одного з таких об'єктів знайшли й вилучили більш ніж $850 000.

Фото: НАБУ

Правоохоронці додали: поки не затримували жодну людину й не повідомляли про підозри: "Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування".

Процесуальне керівництво у справі веде Спеціалізована антикорупційна прокуратура.