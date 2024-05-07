90% доходов от замороженных активов РФ на оружие для Украины. Шольц поддерживает идею

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает идею использования около 90% доходов, полученных от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины по всему миру. Его цитирует Reuters.

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"Важно, чтобы мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и для закупок по всему миру", – сказал он.

В середине марта глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением использовать 90% доходов от замороженных российских активов для покупки оружия для ВСУ через Европейский фонд мира.

10% он предлагал перевести в бюджет ЕС с целью использования для повышения потенциала украинской оборонной промышленности.

Шольц добавил, что Германия и страны Балтии настаивают на быстром расширении производства оружия в Европе. По его словам, производство боеприпасов и систем ПВО уже увеличено.

6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов – как государства-террориста, так и лиц, связанных с ним.

12 февраля Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от сделок с этими активами.

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