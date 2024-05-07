Шольц підтримує використання 90% доходів від заморожених активів РФ на зброю для України

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує ідею використання близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, на закупівлю зброї для України по всьому світу. Його цитує Reuters.

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"Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі", – сказав він.

У середині березня глава євродипломатії Жозеп Боррель виступив із пропозицією використати 90% доходів від заморожених російських активів для закупівлі зброї для ЗСУ через Європейський фонд миру.

10% він пропонував перевести до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

Шольц додав, що Німеччина та країни Балтії наполягають на швидкому розширенні виробництва зброї в Європі. За його словами, виробництво боєприпасів і систем ППО вже збільшено.

6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

Після масованої ракетної атаки 7 лютого Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів – як держави-терориста, так і осіб, які з нею пов’язані.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

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